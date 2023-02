Faworytem spotkania w Gdyni były "Czarne Diabły", w poprzednim sezonie Belgowie sprawili mocne lanie Polakom w Brukseli 41:11, ale od tej pory zmienił się ich trener, teraz prowadził ich Mike Ford , jak również skład. Było to widać na boisku, bo Polacy odnieśli zasłużoną wygraną 21:15 . Polacy popełnili znacznie mniej błędów od rywali.

W wiekowym polskim młynie najmłodszym zawodnikiem był 31-letni Aleksander Nowicki, ale może słusznie - nie czas na eksperymenty, gdy jest realna szansa na wygraną. Polski młyn wygrał ten mecz i skuteczna obrona. Cyklon Ulf mocno dał się we znaku Trójmiastu i całemu krajowi - hiszpańscy sędziowie meczu Polska - Belgia zamiast w Gdańsku lądowali w Warszawie, dopiero nazajutrz dojechali samochodem do Trójmiasta. To był chyba najpóźniej rozgrywany mecz w historii polskiego rugby - zawody zaczęły się o 21:15, na szczęście wichura nieco zelżała i można było grać.