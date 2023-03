Polacy przegrali po thrillerze. Tracimy puchar gen. Stanisława Maczka

Polska przegrała z Belgią 17:18 w Amsterdamie w meczu o 7. miejsce w dywizji Rugby Europe International Championship. Mecz był spokojnie do wygrania, Biało-Czerwoni mieli inicjatywę przez większą część spotkania, ale nie ma co rozdzierać szat - w tym roku z Championship nikt nie spada do niższej dywizji, ten sezon był przeznaczony na naukę i grę bez zbędnej presji.