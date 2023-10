Pokaz siły w kolorze zielonym. Sięgną po Puchar Świata?

Grupa B była w teorii najbardziej wyrównaną we francuskim Pucharze Świata w rugby - do awansu kandydowały Irlandia, RPA i Szkocja, dwie z tych drużyn mogły wejść do ćwierćfinału. W najlepszym chyba dotychczas meczu turnieju, Irlandia pokonała urzędujących mistrzów świata z RPA 13:8. Ten rezultat postawił reprezentację Szkocji w bardzo trudnej sytuacji, aby awansować do fazy pucharowej musiała pokonać więcej niż ośmioma punktami Irlandię, która jest obecnie numerem 1 światowego rankingu i wygrała poprzednie 16(!) kolejnych meczów. Zawodnicy z Zielonej Wyspy już po pierwszej połowie pozbawili złudzeń potomków Willama Wallace'a, gdy objęli prowadzenie aż 26:0, by ostatecznie zwyciężyć 36:14.