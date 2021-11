- Na pewno było więcej ofensywnych akcji niż w meczu z Niemcami i wcześniej w starciu z Ukrainą. Wykonaliśmy dużo ciężkiej pracy w ostatnim okresie, tak naprawdę od końca lipca aż do dziś. Każdy kolejny dzień przybliżał nas do tego sukcesu, ale myślę, że momentem przełomowym była wygrana w zeszłym tygodniu. To nam bardzo pomogło i zbudowało team spirit. Jest nas praktycznie 40, może nawet więcej i wszyscy zawodnicy wypracowali ten wynik. Wszyscy pracują na to na treningach, to robi różnicę - podsumował mecz ze Szwajcarią Zeszutek.

