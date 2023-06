Orzeł w korcu maku. Kontrowersyjny wybór polskiego związku

Od kilku dni na stronie internetowej Polskiego Związku Rugby (pzrugby.pl) dominował krajobraz rodem z włoskiej Toskanii i zegar odliczający czas. 2 czerwca o świcie tajemnica się wyjaśniła, krajobraz okazał się wstępem do nowej strony PZR (adres to polskie.rugby) oraz przede wszystkim nowego logo Polskiego Związku Rugby. Jest nim kwiat maku .

W rugby, które jest u nas sportem półamatorskim, nie brakuje mocnych charakterów. Gdy dodamy do tego fakt, że gdzie Polaków tam trzy zdania, możecie sobie państwo wyobrazić internetową burzę, która się rozpętała. Głosy skrajne, które porównują zmianę logo niemal do promocji narkotyków (słoma makowa!), próby zagłady polskiego narodu i zamachu na Papieża-Polaka pomińmy, ale jest też dużo krytyki byłych i obecnych reprezentantów. Najbardziej wyraziście wybrzmiał głos Aleksandra Nowickiego , kadrowicza i zawodnika klubów francuskich od wielu lat. Ostatnio podpisał kontrakt z Monaco. Oto najważniejsze fragmenty oświadczenia popularnego "Ola":

Ktoś stwierdził, że symbolem kadry i całego Polskiego rugby zostanie "mak z flagą". Jakie to ma nawiązanie do tradycji rugbowych ale także sportowych w naszym kraju? Niestety nie pierwszy raz Polski Związek Rugby działa bez żadnych konsultacji społecznych ze środowiskiem, zawodnikami czy sponsorami.

Pytanie czy zmiany w polskim rugby trzeba było zacząć akurat od zmiany logo? Nie przekonuje mnie argument o konieczności konsultacji ze środowiskiem. Znając trochę społeczność rugbową, myślę że prędzej doszłoby do złamania kończyn i przecięciu kilku łuków brwiowych niż do konsensusu. Choć oczywiście narzucenie nowego logo całkowicie "z partyzanta" nie jest też w porządku.

Można mieć wrażenie, że przy wprowadzeniu nowego logo zawiodła komunikacja. Jak słusznie zauważył Gustaw Grochowski na stronie designalley.pl: "Większość negatywnych komentarzy odnosi się nie do samego logo, a do tego, że zastąpi ono na koszulkach reprezentantów Orła. Tyle że nie zastąpi, bo nawet gdyby PZR chciał wprowadzić taką zmianę, to nie może, bo reguluje to odpowiednia ustawa. Makowe logo trafi na spodenki lub koszulki zawodników, ale w inne miejsce niż lewa pierś".