Ogromny sukces Biało-Czerwonych! Polska ze złotem mistrzostw Europy!

Plan na turniej mistrzostw Europy w rugby 7 w Krakowie był jasny, mówił o nim trener Janusz Urbanowicz w wywiadzie: - Naszym celem jest dojście do finału zawodów w Krakowie. To na 90% powinno dać nam złoto mistrzostw Europy.

Teraz już wiadomo na 100 procent. Po wygranej ze Szkocją 14:0 Polki zagrają w finale turnieju na stadionie Wisły Kraków, co w łącznej klasyfikacji da im złoty medal mistrzostw Europy!

RELACJA Z 2 DNIA MISTRZOSTW EUROPT W RUGBY 7

Reklama

To niesamowita historia złotych dziewczyn trenera Urbanowicza, które zaczynały kilkanaście lat temu rzucając piłkę w przerwach meczów rugbistów w Gdańsku, a dziś są najlepsze na kontynencie. Nie obyło się bez przeszkód, jak w meczu ze Szkocją, który był niebywale dramatyczny. Zaczęło się od przyłożenia Sylwii Witkowskiej, które podwyższyła kapitan Karolina Jaszczyszyn. Było 7:0 do przerwy, ale Szkotki mocno napierały. Nasza obrona trzymała się dzielnie, aż wreszcie Jaszczyszyn uruchomiła Natalię Pamięta, która po kilkudziesięciometrowym sprincie przyłożyła punkty. Potem jeszcze nasza kapitan podwyższyła i było 14:0. Pomimo mocny ataków rywalek ten wynik utrzymał się do końca, a potem były już łzy radości. Polskie rugbistki są najlepsze w Europie!

RELACJA Z 1 DNIA MISTRZOSTW EUROPY W RUGBY 7

Dotychczasowe wyniki reprezentacji rugby 7 kobiet w turnieju w Krakowie:

45:5 z Rumunią

43:0 z Niemcami

0:21 z Irlandią

43:0 z Czechami

14:0 ze Szkocją

W finale krakowskiego turnieju Polska zmierzy się z Irlandią.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. POR: Podcast O Rugby - Odcinek 13 (GOŚĆ: Karolina Jaszczyszyn). WIDEO INTERIA.TV

Skład reprezentacji Polski rugby 7 kobiet: 1. Martyna Wardaszka, 2. Julianna Schuster, 3. Tamara Czumer-Iwin, 4. Małgorzata Kołdej, 5. Marta Morus, 6. Katarzyna Paszczyk, 7. Anna Klichowska, 8. Karolina Jaszczyszyn (kapitan), 9. Hanna Maliszewska, 10. Julia Druzgała, 11. Natalia Pamięta, 12. Sylwia Witkowska, 13. Ilona Zaishliuk. Sztab: Janusz Urbanowicz - I trener, Tomasz Stępień - II trener, Agata Szczepańczyk - manager, Piotr Kwidziński - kierownik drużyny, Robert Cajzer - fizjoterapeuta.

Maciej Słomiński, Interia, Kraków