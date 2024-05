Nowy trener reprezentacji Polski. Znamy kulisy wyboru

Wczoraj Polski Związek Rugby oficjalnie potwierdził to o czym informowaliśmy już tydzień temu. Kamil Bobryk został nowym selekcjonerem reprezentacji, a Tomasz Stępień jego asystentem . Po poprzednim, zagranicznym, którym był Chris Hitt z Walii postawiono na szkoleniowca krajowego, chociaż warto zaznaczyć, że Kamil Bobryk znaczną część życia spędził we Francji, grał w Saint Etienne, Epernay i CS Vienne. W ostatnim sezonie był grającym szkoleniowcem w klubie Saint-Jeannais w lidze Federal 3.

- Proces w mojej ocenie był przeprowadzony bardzo profesjonalnie, zgodnie z przyjętym harmonogramem. Chciałbym podziękować wszystkim członkom za ich ciężką pracę i poświęcony czas. Zdajemy sobie sprawę jak dużo wyzwań jest przed nami, ale motywuje nas to do jeszcze cięższej pracy. Ocenie podlegało doświadczenie kandydatów, wizja i koncepcja, znajomość realiów i potencjału polskiego rugby. Braliśmy również pod uwagę miejsce zamieszkania kandydatów, umiejętności językowe, oczekiwania finansowe kandydatów - Adam Pogorzelski, który nadawał ton pracom komisji, przybliża proces rekrutacji .

Kamil Bobryk nowym selekcjonerem Polski w rugby

Do ostatniej fazy konkursu przeszło m.in. dwóch Nowozelandczyków, pracujących obecnie w Europie, czy kandydat z Republiki Południowej Afryki. Po zapoznaniu się z programami wszystkich kandydatów, zarząd Polskiego Związku Rugby podjął decyzję o wyborze Kamila Bobryka jako selekcjonera reprezentacji Polski mężczyzn w rugby piętnastoosobowym.

Dlaczego zatem wybrany został Kamil Bobryk ? Dopytujemy Pogorzelskiego, który jest bardzo ważną postacią wicemistrza Polski Ogniwa Sopot , nazywa się go wręcz w pewnych kręgach "Baronem sopockiego rugby".

Z jakimi problemami zmierzy się nowy selekcjonerzy? Długo by wymieniać. Ekstraliga liczy tylko osiem zespołów, o których sile zespołów stanowią zawodnicy zagraniczni. Co za tym idzie, pula z której można wybierać zawodników polskich jest ograniczona, w efekcie poprzedni selekcjoner opierał swą drużynę na zawodnikach z polskimi korzeniami jak Michał Haznar z RPA, Vaha Halaifuana z Tonga, zaciąg wyspiarski i francuski. Teraz ma się to zmienić.