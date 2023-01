Niezwykły prezent urodzinowy. Reprezentant Polski uznany...Polakiem!

Żeby było śmieszniej w międzyczasie, rugbista został powołany do reprezentacji Polski i rozegrał w jej barwach nieoficjalny mecz w Pradze z Czechami . Ludzie ze środowiska rugby gorzko żartowali wtedy, że chyba walijski selekcjoner reprezentacji, Chris Hitt wie kogo powołuje, bo przecież w polskiej kadrze, powinni grać Polacy - na to wskazuje jej nazwa. Całe zamieszanie wynikało stąd, że pochodzący ze Lwowa zawodnik, kiedyś wystąpił dla reprezentacji Ukrainy. Było to przed 2018 r., gdy na bardziej liberalne zmieniły się przepisy dotyczące gry dla drugich ojczyzn.

Wydaje się, że to definitywny koniec tzw. "sprawy Grabowskiego", chociaż w polskim rugby nigdy nic nie wiadomo na pewno. Również dziś został ogłoszony walkower dla Master Pharm Łódź (obecnie drużyna przeniosła się do Aleksandrowa Łódzkiego) w meczu ze Skrą Warszawa. Dzięki temu łodzianie objęli przodownictwo w tabeli Ekstraligi - na półmetku mają 37 punktów, Ogniwo Sopot ma trzy mniej i jeden mecz zaległy, a Edach Budowlani Lublin trzy mniej od Ogniwa. Zanim do gry po przerwie zimowej wróci Ekstraliga, będziemy emocjonować się meczami reprezentacji, która uzyskała awans do dywizji Championship. W meczach grupowych Polacy zmierzą się z bardzo silnymi: Rumunią, Portugalią i Belgią.