Niezwykłe zaproszenie. Wyróżnione Polki zagrają z najlepszymi

Maciej Słomiński Rugby

Anna Klichowska i Natalia Pamięta, dwie czołowe polskie zawodniczki zostały zaproszone do RPA, by wziąć udział w Rugby10s - 10-osobowej odmianie tej dyscypliny. To ogromne wyróżnienie i podsumowanie najbardziej udanego sezonu w historii żeńskiego rugby.

Zdjęcie Polskie rugbistki zostały zaproszone na prestiżowy turniej do RPA - Anna Klichowska stoi pierwsza z prawej, Natalia Pamięta stoi trzecia z prawej / fot, facebook Narodowa reprezentacja w rugby kobiet / facebook