Dwa tygodnie temu na starcie rundy wiosennej Ekstraligi rugby pisaliśmy o smutnej historii rozpadu drużyny Up Fitness Skry Warszawa . Ekipa ze stolicy, która mogła walczyć nawet o mistrzostwo kraju nie przystąpiła do rozgrywek na tle wewnętrznych tarć i nieporozumień.

Najlepsi zawodnicy klubu z Warszawy i tak przez ostatnie tygodnie przebywali na zgrupowaniu reprezentacji Polski praktycznie w trybie ciągłym - od początku lutego do połowy marca. Biało-Czerwoni po ćwierćwieczu wrócili na poziom Championship i w starciach z bardzo silnymi rywalami odnieśli jedną wygraną i cztery przegrane - to ostatecznie dało ostatnie, ósme miejsce, ale regulamin nie przewiduje spadku z tej dywizji . Dopiero po kolejnym sezonie, zostaną podsumowane dwa lata rozgrywek i rozstrzygnie się kto zostanie relegowany.

Vaha Halaifonua zagra w Ogniwie Sopot

Halaifonua pochodzi z Nuku’alofa, stolicy Tonga, która znajduje się ponad 16 tysięcy kilometrów od Sopotu. To państwo, które składa się z prawie 200 wysp, ale tylko kilkadziesiąt z nich jest zasiedlonych. W Tonga mieszka zaledwie trochę ponad 100 tysięcy mieszkańców, nie przeszkadza to jednak tamtejszej reprezentacji należeć do światowej czołówki rugby - obecnie znajduje się na wysokim 15. miejscu w światowym rankingu. Dla porównania Polska jest na miejscu 34.