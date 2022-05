Niesamowite Polki najlepsze po raz 12 z kolei. Kto je zatrzyma?

Ostatni, ósmy turniej mistrzostw Polski w rugby 7 kobiet w sezonie 2021/22 był formalnością. Tak jak rok temu wystarczyło, żeby Biało-Zielone wyszły u siebie w Gdańsku na plac gry, by zdobyć tytuł mistrzowski. Ambitnym zawodniczkom trenera Janusza Urbanowicza to oczywiście nie starczyło i wygrały turniej tak jak siedem poprzednich i zapewniły sobie 12 (!) kolejny tytuł mistrzowski. Pierwsze cztery z nich zdobyły jako Ladies Lechia Gdańsk, potem wzięło sportowy "rozwód" z mężczyznami, poszły na swoje i wciąż wygrywały. Co ciekawe, tytuł mistrzowski nigdy nie opuścił Trójmiasta, przed erą Biało-Zielonych czterokrotnie triumfowały dziewczyny z Arki Gdynia.

Czy takie taśmowe zdobywanie tytułów może się znudzić? - Mogę mówić za siebie, mnie się to nie nudzi, wiem że nasze nastawienie jest niezmienne. Jesteśmy ciągle głodne nowych wyzwań, jestem przekonana, że jeszcze wiele w kolejnych sezonach osiągniemy - powiedziała nam Karolina Jaszczyszyn, kapitan Biało-Zielonych Ladies Gdańsk, która ma na koncie cały tuzin tytułów mistrzowskich.

Wyniki turnieju w Gdańsku

I liga

Legia II Warszawa - Diablice Ruda Śląsk 5:29

AZS AWF Warszawa - Venol Atomówki Łódź 25:12

Diablice Ruda Śląska - Alfa Bydgoszcz 32:5

Venol Atomówki Łódź - Legia II Warszawa 12:14

Alfa Bydgoszcz - AZS AWF Warszawa 21:24

Legia II Warszawa - Alfa Bydgoszcz 14:12

Diablice Ruda Śląska - Venol Atomówki Łódź 51:0

AZS AWF Warszawa - Legia II Warszawa 19:21

Venol Atomówki Łódź - Alfa Bydgoszcz 24:19

Diablice Ruda Śląska - AZS AWF Warszawa 25:12

Ekstraliga

Biało-Zielone Ladies Gdańsk - KS Budowlani Commercecon Łódź 63:0

Black Roses Poznań - Legia Warszawa 5:28

Biało-Zielone Ladies Gdańsk - Black Roses Posnania Poznań 41:0

Legia Warszawa - KS Budowlani Commercecon Łódź 40:7

Biało-Zielone Ladies Gdańsk - Legia Warszawa 43:0

Black Roses Posnania Poznań - KS Budowlani Commercecon Łódź 15:5

O 3 miejsce: KS Budowlani Commercecon Łódź - Black Roses Posnania Poznań 5:10

O 1 miejsce: Biało-Zielone Ladies Gdańsk - Legia Warszawa 26:5

Klasyfikacja końcowa mistrzostw Polski w rugby 7 w sezonie 2021/22

1. Biało-Zielonych Ladies Gdańsk (mistrz Polski)

2. Legia Warszawa (wicemistrz)

3. Black Roses Posnania Poznań (brązowy medal)

4. AZS AWF Warszawa

5. Diablice Ruda Śląska

6. Legia II Warszawa

7. Biało-Zielone Ladies II Gdańsk

8. Atomówki Łódź

9. KS Budowlani Łódź

10. Alfa Bydgoszcz

11. Rugby Gietrzwałd

12. Amazonki Budowlani Lublin.

Skład Biało-Zielonych Ladies Gdańsk: Karolina Jaszczyszyn (kapitan), Hanna Maliszewska, Natalia Pamięta, Sylwia Witkowska, Patrycja Zawadzka, Marta Morus, Julia Druzgała, Małgorzata Kołdej, Aleksandra Leśniak, Dagna Wesfeld, Sara Kamińska, Sandra Kłak, Dominika Madej, Martyna Wardaszka, Klaudia Respondek, Oksana Panasenko, Susanna Schutzmann, Sofia Chyzh.

- To świetne uczucie zdobyć 12 kolejne mistrzostwo i to u siebie, w Gdańsku. Jesteśmy dumne, że reprezentujemy Gdańsk z jak najlepszej, mistrzowskiej strony. 12 lat - 12 mistrzostw, przez te lata dokonaliśmy rzeczy niezwykłych: ciężka praca, determinacja i atmosfera - to recepta dzięki, której udało się nam wejść na szczyt. W gdańskim turnieju dziewczyny zagrały znakomicie, zresztą tak samo jak w całym sezonie - podsumowała rozgrywki Karolina Jaszczyszyn, kapitan drużyny, która tym razem obserwowała grę zza linii bocznej - nie doszła jeszcze całkowicie do siebie po kontuzji.

Rugby to sport zespołowy, ale nie zabrakło wyróżnień indywidualnych na zakończenie mistrzostw Polski w rugby 7 w sezonie 2021/22.

MVP sezonu i ostatniego turnieju mistrzowskiego: Natalia Pamięta (Biało-Zielone Ladies)

MVP I ligi Angelika Piekorz (Diablice Ruda Śląska)

MVP młodego pokolenia Julia Druzgała (Biało-Zielone Ladies)

Finał mistrzostw Polski wcale nie oznacza końca rugbowych emocji w tym sezonie, zwłaszcza że Biało-Zielone są podporą reprezentacji. Ich klubowy trener, Janusz Urbanowicz jest jednocześnie selekcjonerem kadry, na 12 zawodniczek powołanych na turniej przeważnie 10 pochodzi z gdańskiego klubu.

Już w najbliższych tygodniach odbędą się mistrzostwa Europy (dwa turnieje 25-26.06 w Lizbonie oraz 1-3.07 w Krakowie), kwalifikacje Pucharu Świata RPA oraz eliminacje do World Series w Chile.

Szczególnie turniej w Krakowie zapowiada się jako wielkie święto polskiego rugby. Polki są wicemistrzyniami Europy, pod nieobecność wykluczonych Rosjanek będą najwyżej rozstawioną drużyną.

Trener Urbanowicz tonuje jednak nastroje i mówi nam, że marzy o brązowym medalu.

- W Krakowie zagrają nieobecne rok temu, m.in. bardzo mocne drużyny Francji, Anglii, Irlandii, Walii - to ekipy uczestniczące regularnie w prestiżowych turniejach World Series. Będziemy bardzo szczęśliwi, gdy zdobędziemy choćby brązowy medal, zwłaszcza przed naszą publicznością, to będzie niesamowite przeżycie. Krakowski turniej będzie doskonałym przygotowaniem do kwalifikacji do zawodów o Puchar Świata, które odbędą się we wrześniu w RPA. Będziemy też rywalizować na turnieju w Chile, aby na stałe uczestniczyć w World Series. Ten sezon jest dla nas wyjątkowy i przełomowy - walczymy o medale i jak największą rozpoznawalność rugby w Polsce.

A co dalej? Rugby 7 jest dyscypliną olimpijską, polskie rugbistki, sztab szkoleniowy i całe środowisko marzą o występie na igrzyskach olimpijskich w Paryżu w 2024 r.

Maciej Słomiński