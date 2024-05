Nie żyje Pierre Fernandes. Wicemistrz Europy miał zaledwie 22 lata

Tragiczne wieści docierają do nas z Portugalii. Tamtejsza federacja rugby poinformowała o śmierci swojego podopiecznego, 22-letniego Pierre'a Fernandesa. Młody sportowiec zginął w wypadku samochodowym we Francji, który miał miejsce w sobotę 4 maja w godzinach porannych. Największym sukcesem Fernandesa było wywalczenie srebrnego medalu na mistrzostwach Europy w rugby z reprezentacją Portugalii do lat 20 w 2021 roku.