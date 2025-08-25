W listopadzie ubiegłego roku świat sportu pogrążył się w żałobie, kiedy nowozelandzkie media poinformowały o nagłej i niespodziewanej śmierci Kathleen Wharton. 41-latka była znaną postacią w świecie rugby i byłą członkinią reprezentacji Nowej Zelandii. W narodowych barwach na arenie międzynarodowej występowała w latach 2008-2019. Po mistrzostwach świata w 2013 roku Wharton ogłosiła zawieszenie kariery. Jak wówczas tłumaczyła, chciała ona wówczas skupić się na rodzinie. Do sportu powróciła w 2019 roku i podpisała kontrakt z New Zealand Warriors - klubem występującym w lidze NRL Women's Premiership. Nikt jednak nie przypuszczał, że kariera rugbystki zostanie tak brutalnie przerwana.

Po miesiącach ustalono przyczynę śmierci Kathleen Wharton

Do tragedii doszło w listopadzie 2024 roku, kiedy Kathleen wracała z Japonii z turnieju rugby, podczas którego towarzyszyli jej mąż i córka. Do ojczyzny sportsmenka wracała jednak innym samolotem, aby pomóc dziecku koleżanki, które zgubiło swój paszport. Samolot rugbystki wylądował wcześniej niż ten, którym podróżowali jej bliscy, dlatego też Kathleen zdecydowała się poczekać na rodzicę na parkingu McDonald's w Auckland. Zasnęła ona wówczas w samochodzie i już nigdy się nie obudziła. Jej ciało wkrótce potem znalazł jej mąż.

Po wielu miesiącach ujawniono wreszcie dokładną przyczynę śmierci Wharton. Magazyn "People" dotarł do raportu koronera, w którym przekazano, że u kobiety doszło do nagłego zatrzymania akcji serca.

"Nie zlecono dochodzenia ze względu na brak podejrzanych okoliczności, a zgon można zakwalifikować jako śmierć naturalną, jak podaje Fox Sports Australia. Wharton w chwili śmierci chorowała na COVID-19, poinformował Fox Sports Australia, dodając, że dr Kilak Kesha, który przeprowadził sekcję zwłok, stwierdził, że wirus mógł potencjalnie "zamaskować" istniejący już wtedy problem kardiologiczny" - czytamy na stronie magazynu "People".

Kathleen Wharton Will Russell Getty Images