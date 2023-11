ME U20: szósta lokata młodych Polaków, nieoczekiwany skład finału

- Mieliśmy w sumie dziewięć dni zgrupowań, więc niezbyt wiele. Mimo to myślę, że poziom, na którym obecnie jest ta kadra, może w przyszłości zaprocentować dla polskiego rugby. Musimy tylko wykonać jeszcze trochę pracy na zapleczu, by wesprzeć rozwój zawodników zarówno pod kątem umiejętności i taktyki rugby, jak i od strony fizycznej. Ta grupa chce się uczyć, przyjmują nasze wskazówki, a my staramy się ich cały czas testować. W ciągu najbliższych 6-12 miesięcy, kilku zawodników naszej kadry seniorskiej z pewnością będzie kończyć karierę, więc to dla nas najlepszy moment, żeby przyjrzeć się młodym graczom i wesprzeć ich w rozwój, by wkrótce zasilili pierwszą drużynę - mówił przed rozpoczęciem turnieju Hitt, pracujący w końcu także z seniorską kadrą.