ME U18: Polki zostają w elicie, złoto dla Francji

Tylko i aż, bo to miejsce dawało utrzymanie w elicie, co było celem "Biało-Czerwonych". Nasza drużyna zmierzyła się w decydującym meczu z Ukrainkami i tym razem to ona wystąpiła w roli profesora. Wygrana 43:0 sprawiła całemu zespołowi sporo radości, a co najważniejsze pozwoliła pozostać w Championship, co dla rozwoju tych zawodniczek jest niezwykle cenne.