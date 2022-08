Ligowcy na start. Rekord transferów między kandydatami do tytułu!

Rozgrywki ligowe w rugby w Polsce zainaugurowano w 1957 r. Pierwszym mistrzem został zespół AZS AWF Warszawa, który łącznie ma na koncie największą liczbę ligowych triumfów, bo 16. Obecnym mistrzem jest Orkan Sochaczew, który po dramatycznym meczu finałowym w czerwcu odebrał tytuł Ogniwu i to na jego terenie w Sopocie.

To pierwsze w historii mistrzostwo Polski dla Orkana Sochaczew. O pomoc w przygotowaniu niniejszej mini-zapowiedzi sezonu poprosiłem dwóch fachowców: Grzegorza Bednarczyka, który stoi za stroną "W szponach rugby" oraz który jest autorem obszernego skarbu kibica Ekstraligi rugby na sezon 2022/23, a także młodego adepta rugbowych mediów Oliwera Pilarowskiego, który prowadzi ciekawy kanał na youtube.

Poniżej przedstawiamy w porządku alfabetycznym wszystkich dziesięciu uczestników rozgrywek Ekstraligi wraz z typem autora "W szponach rugby" odnośnie ligowego finiszu i krótkim komentarzem. Ale najpierw wymienimy najważniejsze przedsezonowe transfery, bo było ich wyjątkowo wiele i, co charakterystyczne, wiele z nich odbyło się między ligowymi rywalami, kandydatami do mistrzowskiej korony.

Zdjęcie Terminarz 1. kolejki Ekstraligi rugby sezonu 2022/23 / fot. rugbypl / facebook

Orkan Sochaczew pozyskał zawodnika ze Skry Warszawa, stołeczni rugbiści "wymienili się" zawodnikami z Master Pharm Łódź, który oddał centra ataku do Ogniwa Sopot. Lechia Gdańsk pozyskała lidera Juvenii Kraków, do której z kolei wrócił zawodnik z Orkana, który z kolei pozyskał ważnego zawodnika formacji młyna z Pogoni Siedlce, która wlokła się w ogonie tabeli. Od siedlczan słabsza była tylko Posnania, która też taka ostatnia nie była, bo dwóch jej ważnych rugbistów (z Danielem Gdulą na czele!) pozyskała Skra Warszawa, która ma ambicje sięgające nawet złotego medalu. I tak to się kręci.

Na starcie Ekstraligi mamy nadzieję, że o ligowe punkty będzie się walczyć się tylko na zielonej murawie, a nie przy zielonym stoliku - tej drugiej opcji było stanowczo zbyt wiele w poprzednim sezonie. Jednak zanim o najważniejszych transferach najpierw informacja o zakończeniu karier przez dwóch zawodników, którzy przez lata nadawali kolorytu Ekstralidze - to rugbiści z pierwszej linii młyna - Adrian Chróściel z Pogoni Siedlce i Rafał Witoszyński z Lechii Gdańsk. Panowie to była przyjemność, bardzo nam będzie was brakowało, mam nadzieję, że widzimy się na stadionach. Wyżej rozkład jazdy 1. kolejki rozgrywek Ekstraligi rugby w sezonie 2022/23.

NAJWAŻNIEJSZE TRANSFERY W EKSTRALIDZE RUGBY

Artur Fursenko - z Orkana Sochaczew do Juvenii Kraków.

Daniel Gdula i Daniel Trybus - z Posnanii do Skry Warszawa

Robert Bosiacki - z Tytana Gniezno do Skry Warszawa

Jonathan O’Neill (RPA) - ze Skry Warszawa do Orkana Sochaczew

Krystian Olejek - ze Pogoni Siedlce do Orkana Sochaczew

Adrian Seerane (RPA) - z Master Pharm Rugby Łódź do Ogniwa Sopot

Michał Mirosz - z Master Pharm Rugby Łódź do Skry Warszawa

Sam Phiri (Zimbabwe) - z Juvenii Kraków do Lechii Gdańsk

Ed Krawiecki - z Bromsgrove RFC (Anglia) do Ogniwa Sopot

Wiaan Griebenow (RPA) - z Ogniwa Sopot do Hawick RFC (Szkocja)

Nicolas Juan Coronel (Argentyna) - z Rovigo (Włochy) do Orkana Sochaczew

Eryk, Patryk i Łukasz Chain - ze Skry Warszawa do Master Pharm Rugby Łódź

Anton Shashero - z Arki Gdynia do RC Batumi (Gruzja)

Giorgi Maisuradze (Gruzja) - z RC Iverieli do Pogoni Siedlce.

ARKA GDYNIA - odejścia Antona Shashero (wyruszył do Gruzji, do klubu z Batumi, być może zobaczymy go w Rugby Europe Super Cup) oraz Eldena Schoemana sprawiają, że "Buldogi" będą potrzebować iście szatańskich sztuczek (w końcu wrócił Dawid Banaszek) by zająć wyższe miejsce niż siódme, na którym finiszowali w poprzednim sezonie. Typ "Szponów": 8 miejsce.

BUDOWLANI LUBLIN - Grzegorz Szczepański (na wyłączność w Lublinie, już nie będzie łączył gry w Ekstralidze z występami w Anglii) i Marzuq Maarman zostali w Kozim Grodzie, więc jest potencjał. Kto wie, może nawet na medal? Typ "Szponów": 4 miejsce.

JUVENIA KRAKÓW - "Smoki" są najmniej utytułowanym klubem w ekstraligowej stawce - zdobyli dotąd tylko jeden brązowy medal. Znacznie więcej krążków zbiera tutejsza młodzież, co w dużej mierze jest efektem współpracy ze szkołami z całej Małopolski, w tym Szkołą Gortata w Krakowie. Do tej pory złote medale juniorów nie przekładają się na sukcesy seniorów. Krakusy chcą stworzyć najlepszy ośrodek szkoleniowy w Polsce, a dorosła drużyna pod wodzą nowego trenera Aarona Paintera z Nowej Zelandii ma zbliżyć się do czołówki. Typ "Szponów": 7 miejsce.

LECHIA GDAŃSK - Lechia to najbardziej utytułowana drużyna w stawce obecnych ekstraligowiczów. Nigdy nie spadła z najwyższego poziomu rozgrywek w naszym kraju, odkąd znalazła się na nim w drugim sezonie ich istnienia. Ostatni okres należy jednak do najsłabszych w historii klubu - przerwa w zdobywaniu medali wynosi rekordowe 6 lat. W ostatnim sezonie gdańszczanie byli w czołówce - jednak w meczu o brąz musieli uznać wyższość warszawskiej Skry. Hitem transferowym jest Sam Phiri sprowadzony z Juvenii Ktraków, ale on dołączy do Biało-Zielonych prawdopodobnie w październiku 2022 roku, ze względu na grę w reprezentacji Zimbabwe w Pucharze Świata w rugby 7. Warto zwrócić uwagę na powrót po kontuzji Grzegorza Buczka, kapitana "Lwów", a pod nieobecność Piotra Zeszutka, również reprezentacji. Typ "Szponów": 6 miejsce.

MASTER PHARM RUGBY ŁÓDŹ - wypożyczenie braci Chainów to bardzo ciekawy krok. Będzie lepiej niż rok temu, może nawet powalczą o medal, jednak nie wiem, czy to będzie aż tak ekspresowe odbicie. Za łódzką drużyną najtrudniejszy w jej historii sezon. Niewypełnienie wymagań dotyczących szkolenia młodzieży skutkowało zakazem transferowym, a brak młodzieży i transferów - niezwykle wąskim składem. W efekcie więcej uwagi przykładali do skompletowania zespołu na kolejne mecze i zanotowali drugi w swojej 11-letniej historii sezon, w którym nie stanęli na podium. Mimo to długo nie tracili dystansu do czołówki, znakomicie radzili sobie na swoim boisku, a wśród pokonanych przez nich drużyn znaleźli się wszyscy trzej późniejsi medaliści. Sezon skończyli jednak na szóstym miejscu, najgorszym w historii. Typ "Szponów": 5 miejsce.

OGNIWO SOPOT - wciąż bardzo silni, ale chyba słabsi niż przed rokiem. Ogniwo pracuje nad kolejnymi wzmocnieniami, jednak kto wie czy najważniejszym "transferem" będzie pełny powrót do zdrowia kapitana, Piotra Zeszutka. Typ "Szponów": 3 miejsce.

ORKAN SOCHACZEW - jak deklaruje prezes Orkana, Robert Małolepszy celem sochaczewian jest obrona tytułu i rozegranie finału na własnym obiekcie. nadal będą niezwykle mocni, zostali bardzo ważni zawodnicy jak Pieter Steenkamp i Andre Meyer, którym pomoże uniwersalny Jonathan O'Neill pozyskany ze Skry Warszawa, ale obrona tytułu jest trudniejsza niż zdobycie. Typ "Szponów": 2 miejsce.

POGOŃ SIEDLCE - bardzo dotkliwe ubytki personalne nie wróżą lepszego sezonu niż poprzedni. Ba, kto wie, czy nie będzie gorszy. Typ "Szponów": 9 miejsce.

POSNANIA POZNAŃ - bez Daniela Gduli trudno liczyć na lepsze wyniki niż przed rokiem. Będą walczyć z Arką i Pogonią o uniknięcie barażu. Typ "Szponów": 10 miejsce.

SKRA WARSZAWA - najlepszy atak w lidze, wzmocniony dodatkowo powrotem Daniela Gduli, może dać upragnione mistrzostwo sześciokrotnemu mistrzowi Polski z lat 60. XX wieku. Skra na zdobycie medalu czekała od roku 1981 do 2022. Paradoksalnie, na podium udało się stanąć, gdy klub obciążył zakaz transferowy. Z tego powodu praktycznie cały sezon na trybunach spędził Paul Walters, który teraz może wreszcie grać. Drużynę ma ponoć opuścić Tongijczyk Palu Fihaki. Typ "Szponów": 1 miejsce.

Maciej Słomiński, Interia