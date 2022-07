Kwalifikacje PŚ 2022: kolejne, wielkie wyzwanie reprezentacji Polski

Po zdobyciu tytuł mistrzyń Europy reprezentacja Polski w rugby 7 kobiet nie miała zbyt wiele czasu na świętowanie i odpoczynek, bowiem przed nimi kolejne wielkie wyzwanie. W dniach 16-17 lipca w Bukareszcie "Biało-Czerwone" powalczą o awans do Pucharu Świata, który zostanie rozegrany na początku września w Republice Południowej Afryki. Żadna nasza reprezentacja nie brała jeszcze udziału w imprezie tej rangi i nadarza się znakomita okazja, by to zmienić.

Czwórka z awansem

W Bukareszcie zobaczymy dwanaście drużyn, które powalczą o cztery premiowane awansem miejsca. Wśród nich nie będzie wicemistrzyń olimpijskich Francuzek, które już podczas poprzedniego Pucharu Świata zapewniły sobie udział w kolejnej edycji. Poza nimi w stolicy Rumunii zobaczymy całą europejską czołówkę.

Zespoły zostały podzielone na trzy grupy. Z każdej z nich do ćwierćfinałów awansują po dwie najlepsze ekipy, do których dołączą dwie drużyny z trzecich miejsc z najlepszym bilansem punktowym. Czołowa ósemka powalczy o cztery miejsca, dające bilety na Puchar Świata w RPA.

Bardzo ważne będą już spotkania w fazie grupowej, bo odpowiednie rozstawienie w ćwierćfinale da słabszego, przynajmniej w teorii przeciwnika, a co za tym idzie, znacząco zwiększy szansę awansu do Pucharu Świata.

Wymagające rywalki Polek

Patrząc na wyniki losowania turnieju w Bukareszcie trzeba przyznać, że Polki, wymieniane jako jedne z głównych faworytek do awansu, mogły trafić lepiej. O ile Irlandki czy Angielki, także wskazywane w gronie kandydatek do czołowej "4" w grupie nie będą musiały się szczególnie męczyć, o tyle "Biało-Czerwone" czeka trudna batalia z Hiszpankami, które także mają apetyty na awans.

Poza nimi podopieczne Janusza Urbanowicza czekają starcia z Portugalią i Szwecją, czyli teoretycznie słabszymi rywalkami, z którymi nie powinny mieć kłopotów. Nie wolno ich lekceważyć, ale akurat o to obaw nie ma, bo Polki choćby w Krakowie pokazały, że potrafią się zmobilizować na każde spotkanie.

Pierwszy mecz fazy grupowej "Biało-Czerwone" rozegrają w sobotę 16 lipca o godzinie 9:00 czasu polskiego, a ich rywalkami będzie Portugalia. Później, w sesji wieczornej, o 16:00 naszą reprezentację czeka spotkanie ze Szwecją. Na niedzielę 17 lipca na 9:22 zaplanowano spotkanie z Hiszpanią.

Po fazie grupowej odbędą się ćwierćfinały, decydujące o tym, które drużyny awansują do Pucharu Świata, który w dniach 9-11 września odbędzie się w Kapsztadzie. Chyba nikt z kibiców rugby w Polsce nie wyobraża sobie, że Polek mogłoby tam zabraknąć!