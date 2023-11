Kontrowersyjny sędzia zakończył karierę. Jego żonie grożono śmiercią

Angielski sędzia Wayne Barnes był na ustach całego świata sportu, po kontrowersyjnym występie podczas finału Pucharu Świata w rugby w sobotni wieczór we francuskim Saint-Denis na Stade France. Południowoafrykańscy "Springboks" okazali się minimalnie lepsi, wygrywając 12:11 z nowozelandzkimi "All Blacks" , ale kto wie jaki byłby wynik, gdyby w pierwszej połowie Barnes nie pokazał czerwonej kartki kapitanowi Nowej Zelandii, którym był Sam Cane . To była pierwsza czerwona kartka w historii finałów Pucharu Świata, a było ich już dziesięć.

W drugiej połowie w podobnej sytuacji, tylko żółtą kartkę otrzymał kapitan RPA, Siya Kolisi. Obie decyzje zostały podjęte we współpracy z TMO - Television Match Official. Sędzia Barnes to najbardziej doświadczony ze światowej czołówki i uważany za najlepszego na świecie sędzia, natomiast wydaje się, że w finale zjadły go nerwy. Żona Anglika, Polly Barnes współzałożycielka Women’s Rugby Association, była na meczu ze swoimi dziećmi, ale nie zapamięta go jako przyjemne przeżycie. "...okropna atmosfera na Stade de France. To tylko mecz, głupcy" - napisała w mediach społecznościowych. Dodała także: "Do zobaczenia później na Pucharze Świata w Rugby. Nie będę tęsknić za tobą ani groźbami śmierci".