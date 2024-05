Kolejny tytuł dla Biało-Zielonych Ladies Gdańsk. Passa trwa

Przed ostatnim turniejem, biorąc pod uwagę osłabienia kadrowe Biało-Zielonych, również to w Legii upatrywano faworyta, do wygranej. W finałowym turnieju w Gdańsku obyło się bez niespodzianek i w decydującym spotkaniu ponownie miejscowe zmierzyły się z drużyną ze stolicy.

Tym razem jednak Legionistki, mimo dzielnej postawy, nie były w stanie pokonać Biało-Zielonych, które zwyciężyły 19:12 i mogły świętować czternasty z rzędu tytuł mistrzyń Polski! Warto wspomnieć, że w ostatnich zawodach Janusz Urbanowicz miał do dyspozycji tylko osiem zawodniczek, ale mimo to ekipa z Gdańska pokazała, że w Rudzie Śląskiej to był tylko wypadek przy pracy i to Biało-Zielone są najlepsze w Polsce.