Kolejny turniej przed Polkami, "Biało-Czerwone" zdecydowanymi faworytkami

Po nieudanych kwalifikacjach do World Rugby Sevens Series w Republice Południowej Afryki i gościnnym występie w głównej edycji tego cyklu w Tuluzie, podopieczne Janusza Urbanowicza czeka wyjazd do Hiszpanii, gdzie nasza drużyna wystąpi w turnieju w Benidorm. To najstarszy "siódemkowy" turniej w Hiszpanii. Costa Blanca Rugby Seven's będzie świętować swoją trzydziestą szóstą edycję w najbliższy weekend 27 i 28 maja na stadionie Estadio de Rugby de la Vila Joiosa.

Na zgrupowanie do Hiszpanii trener Janusz Urbanowicz powołał 12 zawodniczek. W porównaniu z turniejem w Tuluzie w składzie Polek nie zobaczymy borykających się z urazami Julianny Schuster, Anny Klichowskiej i Małgorzaty Kołdej, a także ciągle kontuzjowanej Karoliny Jaszczyszyn. Tym razem szansę dostaną za to Martyna Wardaszka i Aleksandra Leśniak.

Turniej w Benidorm to kolejny etap przygotowań do mistrzostw Europy, gdzie "Biało-Czerwone" będą walczyć o obronę wywalczonego przed rokiem tytułu. Tegoroczna edycja zostanie rozegrana w Algarve (09-11 czerwca) i Hamburgu (07-09 lipca). Pomiędzy turniejami mistrzowskimi Polki zagrają w dniach 25-27 czerwca w Igrzyskach Europejskich w Krakowie. Stawką jest awans do Igrzysk Olimpijskich zwycięzcy, a dwóch kolejnych drużyny do turnieju barażowego.