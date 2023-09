Kłopoty najlepszych polskich graczy. Dostaną po 3 lata?

Postępowanie dotyczy okresu od 2010 r. do 2013 r. Przestępstwo miało polegać na doprowadzeniu i usiłowaniu doprowadzenia Zarządu Województwa Pomorskiego, jako instytucji zarządzającej środkami Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, do niekorzystnego rozporządzenia mieniem znacznej wartości, poprzez podpisanie umowy o dofinansowanie projektu o nazwie "Rozwój kultury i społeczności rugby na Pomorzu poprzez stworzenie Wirtualnej Akademii Rugby" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego i wprowadzenie pracowników Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego w błąd co do zamiaru i możliwości jej realizacji, a następnie także co do sposobu jej realizacji.