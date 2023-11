Kadra Polski zagra z... brytyjskimi żołnierzami. Nietypowy sprawdzian

W swoim debiutanckim sezonie w Rugby Europe Championship Polacy uplasowali się w marcu na ostatniej ósmej pozycji. Ich bilans to cztery porażki i zwycięstwo.

W ramach przygotowań do tych rozgrywek Polacy przegrali w czerwcu w Łodzi z triumfatorem REC Gruzją 26:52, a w sobotę o godz. 16 na Narodowym Stadionie Rugby w Gdyni podejmą reprezentację Brytyjskich Sił Zbrojnych . To połączone siły Królewskiej Marynarki, Królewskich Sił Powietrznych i Armii Brytyjskiej.

Reprezentacja Polski w rugby zagra z... żołnierzami. Hitt: To będzie nie lada wyzwanie

"Przeciwnik jest wymagający i będzie to dla nas nie lada wyzwanie. W szeregach rywali zagra wielu doskonałych rugbistów, nie brakuje wśród nich również graczy znanych na arenie międzynarodowej. Wielu z nich występowało na drugim poziomie angielskich rozgrywek Championship. Rozegrali ostatnio kilka spotkań, zatem są dobrze przygotowani. Ta drużyna ma nie tylko mocnych fizycznie zawodników, ale też bardzo dobrze operuje piłką. To będzie dobry sprawdzian, choć mamy z tyłu głowy, że jesteśmy po wyczerpującym sezonie ekstraligi" - stwierdził Hitt .

Do sobotniego meczu kadrowicze przygotowywali się razem z młodzieżową reprezentacją na zgrupowaniu w Gniewinie.

To był bardzo pracowity i wartościowy tydzień, bo po raz pierwszy seniorzy i drużyna U20 mogły trenować razem i mierzyć się na treningach. Zawodnicy pierwszej drużyny dzielili się spostrzeżeniami oraz doradzali młodszym kolegom, którzy przygotowują się do mistrzostw Europy

Walijski szkoleniowiec ma do dyspozycji skład, który jest mieszanką zawodników grających w polskiej ekstralidze i na Wyspach Brytyjskich. Wielu z nich ma już doświadczenie zdobyte w rozgrywkach Rugby Europe Trophy oraz Championship .

"Jest kilka nowych twarzy, w tym chłopaków, którzy byli w programie szkolenie rugby 7, a teraz są gotowi, by dołączyć do nas i być może dostaną szansę w rozgrywkach europejskich. Nasz ostatni mecz rozegraliśmy z testującą zawodników Gruzją w połowie czerwca i chociaż mieliśmy od tego czasu kilka zgrupowań, dobrze wrócić do gry" - przyznał.