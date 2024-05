Kadra ma nowego selekcjonera. 46 zgłoszeń, Polak najlepszy

Kamil Bobryk będzie nowym selekcjonerem reprezentacji Polski w rugby, jego asystentem zostanie Tomasz Stępień - udało nam się nieoficjalnie potwierdzić doniesienia tygodnika "Zawsze Pomorze". Negocjacje wciąż trwają, ale to już w zasadzie przesądzone. Ostatnio "Maki" (przydomek reprezentacji Polski "w jajo") po dwuletnim pobycie na poziomie Rugby Europe Championship (wyżej na kontynencie jest tylko słynny turniej Six Nations) zostały zdegradowane do Rugby Europe Trophy, czyli tam gdzie przejmował ją poprzedni selekcjoner - Waliijczyk Chris Hitt. Wróciliśmy do punktu wyjścia.