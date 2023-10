Juvenia wciąż niepokonana, udane powroty w Ogniwie

Juvenia wciąż niepokonana

Mecz w Krakowie odbywał się przy padającym deszczu, co utrudniało grę ofensywną. Juvenia jednak naciskała, starała się wykorzystać siłę swojego młyna i dojść do pola punktowego gości. Po jednej z takich akcji kolejny raz swój niezwykły spryt potwierdził Riaan Van Zyl, który zebrał piłkę po mocno pchniętym młynie i wpadł na pole punktowe. Po chwili udanie podwyższył i gospodarze prowadzili 7:0.

Jak się okazało, to skromne prowadzenie Juvenii utrzymało się do końca pierwszej połowy. Trudne warunki, deszcz i mocny wiatr sprawiały, że zawodnicy obu drużyn mieli sporo problemów z opanowanie piłki, ale również w grze nogą.

Emocji nie brakowało jednak do samego końca. W 70. minucie, ku uciesze miejscowej publiczności, efektowną akcję na skrzydle przeprowadził Patrick Różycki, dając Juvenii trzecie przyłożenie. Ostatnie słowo należało jednak do gości, grających bardzo ambitnie. Po żółtej kartce dla Andrzeja Maciuka krakowianie musieli grać w "14", co udało się wykorzystać Budowlanym. Po efektownym kopie na skrzydło piłkę złapał Stanisław Kasprzak, który niezatrzymywany przez nikogo wpadł na pole punktowe. Nie udało się co prawda podwyższyć, ale i tak goście odebrali Juvenii punkt bonusowy. Mimo to podopieczni Konrada Jarosza kończą rundę jesienną niepokonani i pozostają liderem Ekstraligi!