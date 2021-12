Kwestia pierwszeństwa w Krakowie od jakiegoś czasu budzi spore emocje, bo i Wisła i Cracovia roszczą sobie prawo do bycia pierwszym w Polsce klubem. Nieco w cieniu tej "rywalizacji" jest krakowska Juvenia, która w grudniu 2021 roku obchodzi swoje 115. urodziny. I cały czas, choć już w innej niż początkowo formie, funkcjonuje na sportowej mapie naszego kraju.





Ksiądz na czele młodzieży rzemieślniczej

Historia Juvenii, podobnie jak i całego krakowskiego sportu, związana jest z osobą Henryka Jordana, wybitnej postaci, wielkiego społecznika i miłośnika wychowania fizycznego, który działał w naszym kraju na przełomie XIX i XX wieku. W stworzonym przez niego parku, tuż przy krakowskich Błoniach, gromadziła się między innymi terminująca w zakładach rzemieślniczych młodzież, która popołudniami i wieczorami mogła uprawiać gry i zabawy ruchowe.



Jak pisał krakowski "Czas" w 1897 roku młodzież mogła oddawać się nie tylko nauce śpiewu i zajęciach chóru, ale też uczestniczyć w zajęciach gimnastycznych, a zimą w zabawie na ślizgawce. Właśnie wtedy opiekę nad przyszłymi czeladnikami i majstrami przejmuje "Patronat", mający zadbać o odpowiednią sprawność fizyczną tzw. terminatorów.





Reklama

Zdjęcie "Marsz Związku Młodzieży Przemysłowej i Rękodzielniczej" / Juvenia Kraków / materiały prasowe



W 1906 roku opiekę nad "Patronatem" przejął kolejny wielki społecznik, ksiądz Mieczysław Józef Kuznowicz i założył stowarzyszenie "Polski Związek Uczniów Rękodzielniczych w Krakowie", którego misją była dbałość o wychowanie fizyczne młodzieży rzemieślniczej. Jego członkowie zostali podzieleni na grupy, zwane plutonami, uprawiające poszczególne dyscypliny sportu, takie jak lekkoatletyka, zapasy, podnoszenie ciężarów i zyskująca wtedy wielką popularność piłka nożna.



Co prawda rzemieślnicze drużyny piłkarskie istniały już wcześniej i rywalizowały w Parku Jordana, jednak za datą założenia klubu przyjmuje się utworzenie przez ks. Kuznowicza związku, obejmującego patronat nad zmaganiami młodzieży rzemieślniczej.



Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. POR: Podcast o rugby – Odcinek 11. (GOŚĆ: Mateusz Dąbrowski) INTERIA.TV

"Kolorowi" piłkarze

Ze sprawozdań związku z 1907 roku możemy dowiedzieć się, że funkcjonowały tam aż trzy drużyny piłkarskie, "Różowych", "Niebieskich" i "Żółtych", którym kolorowe stroje podarowała Włodzimiera Szołayska. Po roku drużyny otrzymały nawet własną szatnię z Parku Jordana, co stanowiło wtedy wielkie wyróżnienie.



Kolejną wielką chwilą w dziejach Juvenii jest nadanie związkowi przez prezydenta Krakowa Juliusza Leo terenów przy Błoniach pod budowę własnego obiektu sportowego. W 1911 roku do użytku został oddany stadion piłkarski, który został nazwany Park Sportowy "Juvenia". Otwarcie odbyło się 25 czerwca, a po występach orkiestry i chóru, po których nastąpiły popisy gimnastyków, lekkoatletów i oczywiście piłkarzy.





Zdjęcie Drużyna piłkarska z 1910 roku / Juvenia Kraków / materiały prasowe



Park "rósł" z miesiąca na miesiąc. Poza boiskiem piłkarskim powstała tam również bieżnia lekkoatletyczna, korty tenisowe, tereny do zabawy, a nawet kręgielnia. Wszystko po to, by młodzież mogła rozwijać swoje pasje. Coraz szersze działania w parku "Juvenia" wymagały koordynacji, toteż w 1912 roku powstało "Towarzystwo Sportowe im. dra Henryka Jordana", sprawującego pieczę nad młodymi sportowcami ze związku.





Konspiracyjne mistrzostwa Krakowa

Rozwój Juvenii został przerwany przez wybuch I Wojny Światowej, ale już w 1917 roku w parku znów pojawili się młodzi sportowcy, którzy mogli ćwiczyć pod okiem wykwalifikowanych instruktorów. Pojawiają się nowe sekcje, działalność zostaje rozszerzona o organizację półkolonii dla młodzieży rzemieślniczej, opartych oczywiście na zajęciach sportowych.



Niestety w 1939 roku po raz kolejny sport w naszym kraju schodzi na drugi plan po inwazji hitlerowskich Niemiec na Polskę. I choć oficjalnie rozgrywki sportowe zostały zawieszone, to na terenach Parku "Juvenia" i na Dąbiu rozgrywanej konspiracyjne mistrzostwa Krakowa w piłce nożnej, w których udział brała choćby Cracovia, Wisła czy Wawel.



W 1945 roku Juvenia rozegrała przeciwko KS Zwierzynieckiemu pierwszy mecz piłkarski w wolnej Polsce. Po zakończeniu wojny w klubie znów odżywa wiele sekcji, w tym choćby szachy, siatkówka, koszykówka, a nawet sporty motorowe. Jednak na sekcję, która dziś jest sercem Juvenii trzeba poczekać jeszcze kilkadziesiąt lat.

Falstart na początek

W 1957 roku w naszym kraju założono Polski Związek Rugby. Jednym z klubów, które dały podwaliny pod rozwój tej dyscypliny w naszym kraju była właśnie Juvenia, która co prawda cały czas musiała walczyć o prawo własności do obiektu przy Błoniach, ale postanowiła powołać do życia sekcję rugby. Niestety krakowski klub zaliczył falstart, bo po rozegraniu zaledwie trzech spotkań sekcja została rozwiązana...



W 1973 roku postanowiono raz jeszcze spróbować i po raz kolejny założono w Juvenii sekcję rugby. I tym razem już na stałe! Co prawda w pierwszym spotkaniu po "restarcie" drużyna z Krakowa uległa spadkowiczowi z I ligi Posnanii 0:60, ale to nikogo nie zniechęciło. Przez pierwsze trzy lata zespół nazywany dziś "Smokami" nie wygrał żadnego spotkania, ale cierpliwości włodarzom klubu nie brakowało.



W 1986 roku sekcja rugby została przeniesiony do Korony, co poskutkowało czasowym zawieszeniem. Reaktywacja nastąpiła w 1993 roku, a po siedmiu latach Juvenia po raz pierwszy w historii awansowała do I ligi. Zdołała utrzymać się tam przez trzy sezony i niestety znów musiała walczyć na zapleczu ligowej elity. Udało się do niej wrócić w 2005 roku i do dziś "Smoki" rywalizują z najlepszymi drużynami w naszym kraju.





Historyczne medale mistrzostw Polski

W swojej już 115. letniej historii Juvenia może pochwalić się kilkoma medalami. W 1961 roku szachowym mistrzem Polski został Alfred Tarnowski, a w czołówce polskich motocyklistów byli bracia Mieczysław i Zbigniew Koprowscy.



W XXI wieku medale zaczęła w końcu zdobywać również sekcja rugby. W sezonie 2008/2009 "Smoki" sięgnęły po brązowy medal mistrzostw Polski w piętnastoosobowej odmianie tej dyscypliny, natomiast w 2020 i 2001 roku zdobywały krążki tego samego koloru w "siódemkach". Kobieca sekcja rugby w Juvenii w 2019 roku stanęła na trzecim stopniu podium w mistrzostwach naszego kraju, również zapisując się w historii klubu.



Od kilku lat niezwykle prężnie działają w klubie również sekcje młodzieżowe, seryjnie zdobywające tytuły mistrzów Polski wśród juniorów i kadetów. Tym samym Juvenia niejako zatoczyła koło, bowiem u podstaw założenia klubu leżała przecież praca z młodzieżą. Ubolewać można tylko nad tym, że na początku XXI wieku upadła sekcja piłkarska, w ostatnich latach pracująca już tylko z młodzieżą.



Już od kilku lat w Juvenii nie śpiewa się na klubowych jubileuszach "Sto lat", choć przecież w gronie rugbystów mogłoby gromko wybrzmieć. Jednak 115-latce zwyczajnie nie wypada. W jednym ze swoich wierszy Adam Asnyk radził "niech pieśń wasza będzie dobrym winem". I chyba właśnie taką najbardziej wypada zaśpiewać.