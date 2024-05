- Jest ogromny niedosyt, źle się czujemy z tą porażką w finale, ale najważniejsze zadanie zostało wykonane. Jedziemy do Madrytu i z tego trzeba się cieszyć. Jedziemy tam walczyć o elitę, a Chinki postaramy się "ugryźć’ już w Monako i mam nadzieję, że nam się to uda - powiedziała tuż po turnieju jedna z bohaterek polskiej ekipy Julia Druzgała.

Wielki sukces Polek, zagramy o World Series

- Zmęczenie nas bardzo dotknęło, dodatkowo masa kontuzji i chyba wszystkie jesteśmy z jakimiś urazami. No ale rugby to sport dla mocnych charakterów i mamy nadzieję, że mimo tego dostarczyłyśmy dużo emocji i niezłe widowisko w tym turnieju - dodała młoda zawodniczka, która przez większość obserwatorów została uznana, obok Katarzyny Paszczyk, za najlepszą rugbystkę w kadrze na challengerze w Krakowie.

- Czułam się super na tym turnieju. Chyba przestałam sama sobie nakładać presję i skupiam się na zadaniach, na tym, co mam robić. Nauczyłam się też panować nad stresem. Wiadomo, on pojawia się zawsze, ale działa w taki pozytywny sposób. Do tego mam obok siebie naprawdę super zawodniczki i przy nich czuję w stu procentach bezpiecznie. Jestem im za to bardzo wdzięczna, mamy naprawdę zgraną ekipę - przyznała Druzgała.