Gwiazda wywołała burzę. Zdjęcia obiegły świat, rodacy jej nie wybaczą

Chyba nikt nie miał wątpliwości, że w meczu o złoto spotkały się dwa najlepsze zespoły we francuskim Pucharze Świata. Wygrać miał ten kto popełnił mniej błędów i raczej niespodziewanie była to Republika Południowej Afryki, która wygrała z faworyzowaną Nową Zelandią 12:11 po bardzo dramatycznym spotkaniu .

Burza wokół gwiazdy. "Symbol na sprzedaż"

Zachowanie piosenkarki zgryźliwie komentowały media w Albanii. Ora, pochodząca z Kosowa , siedziała tuż obok Serba Djokovicia. A na dodatek, co uchwyciły kamery, bawiła się świetnie w towarzystwie przedstawiciela kraju, który nie uznaje jej ojczyzny.

Pozostałe media w Albanii i Kosowie również nie zostawiły na niej suchej nitki. Piosenkarka, choć mieszka od dziecka w Wielkiej Brytanii, nigdy nie odcinała się od związków z Kosowem czy Albanią. To jednak nie przeszkadza jej w utrzymywaniu kontaktów np. z Serbami. Jak widać, dla części jej rodaków to coś, co nie ma prawa się wydarzyć. Stąd burza w mediach tradycyjnych i społecznościowych.