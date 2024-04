Gwiazda sportu wyprowadzona w kajdankach. Rzucili się w dziewięciu

Gwiazdor brytyjskiego rugby, Billy Vunipola, nie miał łatwego wieczoru podczas pobytu na Majorce. Funkcjonariusze policji rzucili się na niego w dziewięciu zaraz po tym, jak potraktowali go paralizatorem. Wcześniej rugbista wypił solidną ilość alkoholu i zaczął tańczyć w jednym z barów z obnażonym torsem. Według dziennika "The Sun" skończyło się to dla niego walką z policjantami i szpitalem, gdzie zapięto go pasami i uśpiono. To duży wizerunkowy cios.