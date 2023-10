Finał godny świetnego turnieju. Czwarty Puchar Świata w historii

Chyba nikt nie miał wątpliwości, że w meczu o złoto spotkały się dwa najlepsze zespoły we francuskim Pucharze Świata. Wygrać miał ten kto popełnił mniej błędów i raczej niespodziewanie była to Republika Południowej Afryki, która wygrała z faworyzowaną Nową Zelandią 12:11 po bardzo dramatycznym spotkaniu.

Żaden zespół nie wygrał finału Pucharu Świata przegrywając do przerwy . Ogromnie trudne zadanie stało przed "All Blacks" zwłaszcza, że RPA grało w przewadze. Ale w rugby Nowa Zelandia może wszystko.

Wydawało się, że jeśli Nowa Zelandia chce wrócić do gry musi zdobyć jakieś punkty zaraz na początku drugiej połowy - początkowo działo się przeciwnie - to RPA gościła pod polem punktowym "All Blacks", a doskonałemu skrzydłowemu Cheslinowi Kolbe dosłownie centymetrów zabrakło do przyłożenia. Zamiast punktów, za chwilę żółtą kartką został ukarany kapitan "Boks" Siya Kolisi i rywale grali po 14.

Nowozelandczycy zrozumieli, że albo teraz wrócą do gry albo nigdy. Po genialnej akcji Richiego Mo'unga punkty położył łącznik młyna, Aaron Smith. Radość? Za wcześnie, Nowa Zelandia w trakcie tej akcji zagrała do przodu. Co się odwlecze to nie uciecze - za chwilę przyłożenie zdobył Bauden Barrett (jeden z trzech braci w barwach "All Blacks"), ale Mo'unga nie zdołał podwyższyć. Było 12:11 dla RPA i emocje sięgały zenitu. Na osiem minut przed końcem udział w spotkaniu za sprawą żółtej kartki zakończył Kolbe, ale Bauden Barrett pomylił się z rzutu karnego wykonywanego prawie z połowy boiska. Arbiter zaraz zakończył spotkanie i Springboks zostali mistrzami świata po raz czwarty w historii.