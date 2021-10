​Ekstraliga rugby. Zmiana na pozycji wicelidera

Liderem pozostało Ogniwo Sopot, które wysoko pokonało zespół Edach Budowlani Lublin 56:19.

W Łodzi tamtejszy Master Pharm Rugby grał z Juvenią Kraków. "Smoki" stoczyły wyrównany bój z faworyzowaną łódzką ekipą, ale ostatecznie przegrały 13:20. Na mecz przyjechały osłabione. Nie mógł zagrać podstawowy "młynarz" Juvenii, Jerzy Głowacki. Jak poinformował rzecznik krakowskiego klubu Kajetan Cyganik, zawodnik w sobotni ranek witał na świecie swojego pierwszego syna, Jarosława.

"Z meczu na mecz gramy lepiej. Również w tym spotkaniu zawodnicy zostawili na boisku serce i zagrali dobrze w obronie. W takich pojedynkach decydują detale i w tym przypadku były to nasze błędy, po których traciliśmy piłkę. Było ich zdecydowanie za dużo. To było ciężkie i wyczerpujące starcie, a mimo to zawodnicy dobrze je znieśli" - podsumował spotkanie trener Juvenii Łukasz Kościelniak.

Reklama

W Poznaniu, do przerwy wydawało się, że Posnania nie będzie już mieć zerowego dorobku punktowego w tabeli. Do przerwy remisowała z Arką 17:17. W drugiej połowie drużyna z Gdyni udowodniła, że jest zdecydowanie lepsza do rywala i wygrała 37:24.