Ekstraliga rugby: Wysoka wygrana Ogniwa, derby dla Lechii

Ogniwo spędzi zimę na pozycji wicelidera

Derby dla Lechii

Kolejna wygrana Pogoni

Dlatego goście przystąpili do tego starcia bardzo skoncentrowani i już w 5. minucie w polu punktowym zameldował się Giorgi Maisuradze, a celnie na słupy kopnął były gracz gospodarzy Nkululeko Ndlovu. To właśnie on okazał się zresztą katem Budowlanych, bo w jednej z ostatnich akcji pierwszej części gry zaliczył przyłożenie, a po chwili udanie podwyższył i do przerwy Pogoń prowadziła 14:0.