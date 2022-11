Ekstraliga Rugby: Ogniwo się nie zatrzymuje

Jeszcze przed przerwą przyłożenie zaliczył Wojciech Karol, który rozgrywał swój 122. mecz w Ekstralidze. I zarazem ostatni, bo popularny "Rudy" postanowił zakończyć karierę. Dlatego Piotrowicz oddał mu także szansę na podwyższenie, ale pierwszoliniowiec, dla którego to raczej rzadka okazja, kopnął niecelnie.

W drugiej połowie przewaga Ogniwa była już zdecydowana i posypały się kolejne przyłożenia. Na polu punktowym zameldowali się Robert Olszewski, dwukrotnie Dwayne Burrows, a także Mateusz Plichta. W końcówce spotkania na murawie doszło też do kilku "nieporozumień" między obiema stronami i sędzia musiał utemperować zawodników żółtymi kartkami.

To jednak nie pomogło gościom, którzy zostali zepchnięci do głębokiej defensywy. Po drugim przyłożeniu Burrowsa, udanym podwyższeniem wynik na 43:3 ustalił Piotrowicz. I choć w samej końcówce Arka starała się jeszcze "wjechać" na pole punktowe gospodarzy, to ostatecznie graczom Ogniwa udało się wybronić i zdecydowanie wygrali mecz.