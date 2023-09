Ekstraliga rugby: mistrz gra o pierwsze zwycięstwo, możliwa zmiana lidera

Sobota wielkich pojedynków

Dwa tygodnie temu gdańszczanie w pierwszej połowie męczyli się z KS Budowlanymi Lublin, ale w drugiej połowie już odjechali beniaminkowi, odnosząc pewne zwycięstwo. W takiej formie, Lechia nie mogłaby uchodzić za faworyta meczu z mistrzami Polski, ale Budo 2011 też nie grają na miarę swoich możliwości. Na starcie sezonu przegrali kolejno z Ogniwem, Orkanem i Budowlanymi Lublin. Zajmują obecnie przedostatnie miejsce i jak wody potrzebują pierwszego zwycięstwa. Jeśli mają włączyć się jeszcze do walki o obronę trofeum, swój marsz w kierunku czołówki muszą zacząć w Gdańsku. Tymczasem w ekipie z Aleksandrowa Łódzkiego pojawiły się kolejne kontuzje - w Trójmieście nie zagra kapitan Piotr Karpiński oraz obrońca Krystian Pogorzelski. Ta sytuacja sprawia, że o pierwszy triumf łatwo z pewnością nie będzie.

W drugim z sobotnich meczów Edach Budowlani Lublin podejmą osłabione Ogniwo Sopot. Decyzją Komisji Gier i Dyscypliny, za nieprzepisowe zachowania podczas meczu z KS Budowlanymi Łódź w pierwszej kolejce sezonu, na cztery mecze zostali zawieszeni Piotr Zeszutek, Wojciech Piotrowicz, Dmytro Mokretsov i Sebastian Szulta. Dwóch pierwszych wymienionych to kreatorzy gry i liderzy zespołu wicemistrzów Polski, więc ich brak na boisku, będzie potężną stratą dla sopocian.

Dla Budowlanych Lublin z kolei to fantastyczna okazja, by dwa tygodnie po wyjazdowym zwycięstwie nad mistrzami Polski, powalczyć o wygraną z wicemistrzami. Gospodarze sobotniego starcia, pod wodzą nowego, grającego trenera Stanisława Powały-Niedźwieckiego zaczynają powoli łapać rytm, po słabszym początku sezonu i porażce z Pogonią Siedlce. Być może właśnie w tym spotkaniu pokażą pełnię swoich możliwości.

Juvenia gra o pozycję lidera

Niedzielę z rugby otworzy spotkanie w Gdyni. Tutaj Arka podejmie Awentę Pogoń Siedlce, a stawką meczu będzie miejsce w środku tabeli i względnie bezpieczna pozycja na półmetku rundy jesiennej. Buldogi już kilka razy w tym sezonie pokazały potencjał, który dało im ustabilizowanie składu pod wodzą trenera Łukasza Szostka oraz powrót Antona Szaszero na pozycję łącznika ataku. Co więcej w poprzedniej kolejce pauzowali, co dało im trzy tygodnie na odpoczynek i zebranie sił.

W ostatnim meczu kolejki Juvenia podejmie KS Budowlanych Łódź. W składzie gości, którzy zanotowali jak dotąd komplet porażek zabraknie reprezentanta Polski Kacpra Palamarczuka, Makarego Madeja, doświadczonego Krzysztofa Justyńskiego oraz Gruzina Ilii Tabatadze. Wszystko za sprawą kar zawieszenia, które podobnie, jak w stosunku do rugbistów Ogniwa Sopot zastosowała Komisja Gier i Dyscypliny.

Oznacza to, że beniaminek będzie miał jeszcze większy problem, by postawić się rozpędzonej Juvenii Kraków. Smoki z pewnością nie zlekceważą rywala, ale też nie pozwolą sobie na potknięcie, bo zwycięstwo da im pozycję lidera tabeli, której nie zajmowali od 15 lat i sezonu, w którym sięgnęli po brązowe medale. W składzie gospodarze zadebiutuje też prawdopodobnie nowy gracz pozyskany z Namibii - młody Conwill Draghoender. Z powodu urazów zabraknie natomiast Artura Fursenki i Rafała Lewickiego. Mimo to, siła przebicia Smoków nie powinna zostać znacząco osłabiona.