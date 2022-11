Ekstraliga rugby: Lechia postawiła się faworytom, atak zimy w Krakowie

Lechia postawiła się faworytom

Już przed rozegraniem dziewiątej kolejki spodziewano się, że w Łodzi czeka nas ciekawe, ale i wyrównane spotkanie, w którym jednak zdecydowanie więcej szans dawano gospodarzom. Zespół Master Pharm Rugby wrócił do walki o mistrzowski tytuł i był najdłużej niepokonaną drużyną całej ligi. Jednak w starciu z Lechią wcale nie było widać takiej przewagi, jakiej można było się spodziewać.

Pewne zwycięstwo Skry

Mecz Arki Gdynia ze Skrą Warszawa miał dla gospodarzy szczególne znaczenie. Było to bowiem ostatnie spotkanie, w którym "Buldogi" prowadził Dariusz Komisarczuk. Jego podopieczni chcieli godnie pożegnać się z trenerem, który ma spore zasługi dla klubu, ale stali przed bardzo wymagającym zadaniem. Zespół ze stolicy to jeden z kandydatów do tytułu, któremu na dodatek, po wpadkach i stracie cennych punktów, margines błędu zwyczajnie się wyczerpał.