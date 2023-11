Ekstraliga rugby: derby w Gdańsku, kluczowy mecz Pogoni

Rewanż za finał

Drużyna z Aleksandrowa Łódzkiego w poprzednim tygodniu pauzowała, ale trudno będzie jej przedłużyć zwycięską passę. Ogniwo, które również w trakcie rundy miało mały dołek formy, wraca do walki o czołowe pozycje. Podopieczni Toma Fidlera od przegranego meczu z Juvenią w Krakowie odnieśli trzy kolejne zwycięstwa, a co ważniejsze, pokazali bardzo dobre rugby.

Ogniwo, w pełnym składzie, jest czołową drużyną Ekstraligi. O Budo 2011, przynajmniej na razie, nie można tego powiedzieć. Gospodarze będą więc faworytem tego spotkania. Ekipa z Trójmiasta ostatnio wskoczyła na pozycję wicelidera, wykorzystując potknięcie Orkana i jej celem jest pogoń za krakowskimi "Smokami". Goście na pewno podejdą do tego meczu bardzo prestiżowo i będą chcieli postawić się wyżej notowanym rywalom, zwłaszcza że będzie to pożegnanie wieloletniego trenera zespołu - Przemysława Szyburskiego. W Aleksandrowie Łódzkim zima będzie z pewnością okresem na poukładanie wszystkich spraw w klubie, by wiosną wrócić na dobre tory.

Derby w Gdańsku - niedosyt obu zespołów

W Gdańsku spotkają się zatem dwa "głodne" zespoły. Zapowiada się więc bardzo emocjonujący, zacięty mecz. Jak to zwykle bywa, derby będą gorące, mimo listopadowej aury. Swój indywidualny cel będzie miał gracz gospodarzy Denzo Bruwer, który może zostać najskuteczniejszym zawodnikiem Ekstraligi, bo jest tylko 14 punktów za Riaanem Van Zylem z Juvenii. Jednak zarówno on, jak i jego koledzy, muszą się mocno spiąć, bo Arka w tę krótką podróż "za miedzę" wybiera się po wygraną.

Mecz o podium?

Orkan podejmie beniaminka

Do Sochaczewa przyjedzie bowiem beniaminek Ekstraligi, zespół Budowlanych Łódź. Jak na razie łodzianie mają zerowy dorobek punktowy i trudno będzie im to zmienić. Co prawda widać, że drużyna robi postępy i momentami prezentuje się nieźle, ale nadal to za mało, by móc urywać punkty takim zespołom jak Orkan.