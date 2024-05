Ekstraliga: pierwszy taki finał w historii, pojedynek braci

Historyczne wydarzenie dla Sochaczewa

Sochaczew to wyjątkowe miasto na rugbowej mapie Polski. Miasto, w którym wszyscy żyją rugby, gdzie jest to najważniejszy i najbardziej popularny sport i nie ma chyba nikogo, kto choć raz nie zasiadłby na słynnej "sochaczewskiej Maracanie" podczas meczu Ekstraligi. Atmosfera na trybunach jest tu zawsze gorąca, a sport jest tak popularny, że niemal każde dziecko rzucało przynajmniej kilka razy w życiu jajowatą piłką.

Dla takiej społeczności zbudowanej wokół rugby, możliwość goszczenia finału Ekstraligi to ogromne święto. Drużyna Orlen Orkana może więc w sobotę liczyć na ogromne wsparcie kibiców, którzy z pewnością będą ich nieśli do zwycięstwa. Gospodarze są również faworytem tego spotkania. W rundzie wiosennej podejmowali już Ogniwo Sopot i wówczas wygrali 34:21. Potem szli już od zwycięstwa do zwycięstwa i nawet w starciu z Budowlanymi Lublin, kiedy na 20 minut przed końcem przegrywali 0:10, potrafili w krótkim czasie przyspieszyć i zdobyć cztery przyłożenia.

Taka postawa świadczy o sile mentalnej zespołu, ale Ogniwo Sopot w tej kwestii również ma sporo atutów. Dla tego klubu będzie to siódmy finał z rzędu. Zawodnicy aktualnych wicemistrzów Polski wiedzą jak radzić sobie z presją w najważniejszych spotkaniach i potrafili wielokrotnie zwyciężyć, choć nie upatrywano w nich faworytów. Z doświadczonym, stabilnym i bardzo wartościowym składem sopocianie to wciąż awangarda polskiego rugby. Kolektyw, który stać na popsucie święta Orlen Orkanowi w ich pierwszym finale na własnym boisku.

Mały finał w Krakowie - sukces czy rozczarowanie?

Czy to rozczarowanie? Na pewno, ale też sukces, bo Juvenia przez lata zajmowała miejsca w dolnej części tabeli. Skok do pierwszej czwórki to sukces, ale po tak doskonałej jesieni walka o brązowy medal z pewnością stanowi spory zawód dla zawodników i kibiców. Zwłaszcza, że w przeciwieństwie do finału, w tym meczu zdobywa się brązowy medal, albo odchodzi z niczym. Smoki stoją więc przed olbrzymią szansą, by zmazać złe wrażenie z wiosennej rundy i udowodnić, że wciąż mają w sobie sporo ognia.