Ogniwo górą w starciu pretendentów do mistrzostwa

Sobota w 4. kolejce Ekstraligi Rugby przebiegała pod znakiem starcia zeszłorocznych medalistów. Wicemistrzowie z Sopotu podejmowali brązowych medalistów i aktualnych liderów tabeli - Orkan Sochaczew. Obie drużyny były jak dotąd niepokonane, ale to przyjezdni wydawali się prezentować w dotąd lepszą dyspozycję. Potwierdzili to w pierwszych minutach starcia, kiedy rzucili się na rywali.

W drugiej odsłonie oba zespoły prezentowały fenomenalną, świetnie zorganizowaną obronę, a na pierwsze punkty musieliśmy czekać aż 20 minut. Padły one po... decyzji sędziego. Michał Gadomski za nieprzepisowe zagranie został ukarany żółtą kartką, a jego drużyna karnym przyłożeniem. Przy stanie 21:10, nadzieję gościom dało przyłożenie Matiasa d’Avanzo, który wykończył fantastyczną kontrę. Orkan poczuł wiatr w skrzydłach, ale zabrakło im czasu i argumentów, by jeszcze raz przełamać twardą defensywę wicemistrzów Polski. Obie strony zanotowały trzy przyłożenia, ale w zespole z Sochaczewa wyraźnie zabrakło egzekutora podwyższeń - Pietera Steenkampa i właśnie te trzy nietrafione podwyższenia stanowiły różnicę po ostatnim gwizdku.

Passa Smoków trwa

Kryzys mistrzów Polski, zwycięstwo Lechii

Można było się spodziewać, że przy stanie 7:10, w drugiej odsłonie zespół z Aleksandrowa Łódzkiego rzuci się do odrabiania strat. Tak się jednak nie stało, bo do ostatniego gwizdka punktowali już tylko lublinianie. Trzy kolejne przyłożenia zdobyli Jakub Dec, grający trener Stanisław Powała-Niedźwiecki oraz po fenomenalnym chwycie kopu Trollipa - Marzuq Maarman. Tymi akcjami Budowlani zapracowali na zwycięstwo 30:7, jednak nie na punkt bonusowy. Zgodnie z regulaminem rozgrywek, by dopisać do konta drużyny bonus musi ona mieć pełen skład, tymczasem zespół z Lublina miał w protokole 22, a nie 23 zawodników, czym odebrał sobie szansę awansu na trzecie miejsce w tabeli.