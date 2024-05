Ekstraliga: Orlen Orkan nowym liderem, Ogniwo bliżej finału

Ogniwo zrobiło krok w stronę finału

Sygnał do odrabiania strat dał kapitalnym rajdem Marcin Morus, który po przebiegnięciu niemal 60 metrów z piłką wpadł z nią na pole punktowe, ale kopacz "Smoków" nie wykorzystał okazji do podwyższenia. Ostatnie słowo w pierwszej połowie należało jednak do gospodarzy. Po raz drugi pięć punktów dorzucił Zeszutek i choć Ołeksandr Kirsanow tylko raz trafił z podstawki, to i tak Ogniwo prowadziło 17:5.