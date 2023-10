Ekstraliga: niemoc mistrzów, lider z Krakowa wciąż niepokonany

Pogoń pokazała moc - mistrzowie wciąż w niemocy

Siódmą kolejkę spotkań otworzył mecz Pogoni Siedlce z KS Budowlanymi Łódź. Po tym, jak szeregi siedlczan zasilili byli zawodnicy Skry Warszawa, a stery w drużynie przejął Łukasz Nowosz, trudno było się spodziewać innego wyniku, niż wysokie zwycięstwo gospodarzy. W pierwszych minutach mieli oni jednak duże problemy, by płynnie rozegrać piłkę, która co chwilę wypadała im z rąk. Mimo to utrzymywali wyraźną przewagę terytorialną, którą wkrótce zaczęli zamieniać na dorobek punktowy. Worek z przyłożeniami otworzył w końcu Vaha Halaifonua, a jeszcze przed przerwą jego koledzy dołożyli kolejne cztery.