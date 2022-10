Ekstraliga: Lider zagra z mistrzem, Skra z rewelacją sezonu

Margines błędu zaczyna się kurczyć

Broniący mistrzowskiego tytułu Orkan Sochaczew ma już na swoim koncie dwie porażki. Szczególnie ta druga, w poprzedniej kolejce z Budowlanymi w Lublinie jest dla drużyny Macieja Brażuka wyjątkowo dotkliwa, bo najwięksi rywale do końcowego triumfu zaczynają niebezpiecznie odjeżdżać w tabeli.

Teraz zespół Orkana czeka kolejny bardzo trudny bój, bowiem w szóstej kolejce będą podejmować liderującą w tabeli Ekstraligi drużynę Master Pharm Rugby Łódź. Choć przed sezonem wspominano, że ten zespół może być groźny, to chyba mało kto zakładał, że włączy się do walki o tytuł. Tymczasem, po pięciu kolejkach, łodzianie mają na swoim koncie cztery zwycięstwa i remis na inaugurację z Budowlanymi. I z całą pewnością na tym nie poprzestaną!

Spotkanie w Sochaczewie zapowiada się jako hit szóstej kolejki. Margines błędu dla Orkana zaczyna się mocno kurczyć i aktualni mistrzowie kraju nie mogą pozwolić sobie na kolejną porażkę. Goście pojedynki z zespołami z górnej połówki tabeli mają dopiero przed sobą, a mecz z Orkanem jest początkiem tej trudnej serii. Jeśli wygrają to spotkanie, dadzą jasny sygnał, że wracają do gry o mistrzowski tytuł.

Do trzech razy sztuka?

W podobnej sytuacji jak Orkan jest gdańska Lechia, która po bardzo udanym początku, przegrała dwa ostatnie mecze z drużynami z czołówki. Najpierw minimalnie uległa właśnie drużynie z Sochaczewa, a przed tygodniem w niezwykle emocjonującym, derbowym starciu przegrała z Ogniwem Sopot.

Teraz zespół czeka trzecie z rzędu starcie z kandydatami do ligowego podium. Lechia udaje się do stolicy, gdzie zmierzy się z rozpędzoną Skrą Warszawa. Zespół prowadzony przez Łukasza Nowosza przed tygodniem zdemolował Posnanię i w kolejnym meczu przed swoimi kibicami będzie chciał ponownie zgarnąć komplet punktów.

Spotkanie w Warszawie zapowiada wyjątkowe emocje, bo zawodnicy z Gdańska zapowiadają, że bardzo chcą się przełamać i nie obawiają się faworyzowanej Skry. Po dwóch porażkach zamierzają w końcu wygrać z drużyną z czołówki. Do trzech razy sztuka?

Kolejny test Budowlanych

Wygrana Budowlanych Lublin z Orkanem Sochaczew była jak do tej pory jedną z największych niespodzianek tego sezonu. Drużyna z niezwykle skutecznym Nkululeko Ndlovu podobnie jak Master Pharm Rugby Łódź nadal nie doznała porażki w tym sezonie, ale do poprzedniej kolejki można było zarzucić jej, że to tylko kwestia dobrego terminarza. Po wygranej z aktualnymi mistrzami kraju ten argument jest już nieaktualny.

Teraz jednak Budowlanych czeka chyba jeszcze trudniejszy test, bo na ich drodze stanie rozkręcające się Ogniwo. Do drużyny trenera Karola Czyża wrócił Piotr Zeszutek, a ostatnie mecze pokazują, że zaczyna wracać też dyspozycja, którą kibice pamiętają z mistrzowskich sezonów zespołu z Sopotu. I to chyba wicemistrzów Polski należy wskazać jako faworytów tej rywalizacji.

Bardzo ciekawie zapowiadają się również starcia zespołów z dołu tabeli. Juvenia Kraków, która w poprzedniej kolejce odniosła premierowe zwycięstwo, na wyjeździe zagra z Posnanią. Pogoń Siedlce z kolei podejmie Arkę Gdynia.

W przypadku zwycięstw "Smoków" i "Buldogów", przegranym zostanie już raczej tylko i wyłącznie walka o dziewiąte miejsce. Inne rozstrzygnięcia sprawią, że również na dole tabeli zrobi się ścisk.

Terminarz 6. kolejki Ekstraligi:



08.10.2022 g. 14:00 UP Fitness Skra Warszawa - RC Lechia Gdańsk

08.10.2022 g. 15:00 KS Posnania Poznań - RzKS Juvenia Kraków

8.10.2022 g. 16:00 RC Orkan Sochaczew - Master Pharm Łódź

08.10.2022 g. 16:00 MKS Ogniwo Sopot - Edach Budowlani Lublin

09.10.2022 g. 14:00 Awenta Pogoń Siedlce - RC Arka Gdynia