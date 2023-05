Ekstraliga: Derbowe starcie przed liderem, mistrz zagra w Krakowie

Wielkie emocje przed derbami Trójmiasta

Nie będzie to jednak takie łatwe, bo przed sopocianami dwa wyjazdowe spotkania. Już w najbliższej kolejce czeka ich krótka podróż do Gdyni, gdzie w derbach Trójmiasta zagrają z Arką. Będą zdecydowanymi faworytami tego starcia, ale "Buldogi" w poprzedniej kolejce w meczu z Orkanem pokazały fragmentami całkiem dobrą grę i mogą napsuć gościom sporo krwi.

"Smoki" przedłużą swoją serię?

Podopieczni Macieja Brażuka cały czas muszą walczyć z Budowlanymi Lublin o trzecią pozycję w tabeli Ekstraligi, a co za tym idzie szansę gry o brązowy medal na własnym boisku. I to oni wydają się faworytem starcia w Krakowie, choć zapowiada się niezwykle ciekawe spotkanie.

Na ewentualne potknięcie Orkana będą czyhać Budowlani Lublin, którzy w najbliższej kolejce zmierzą się z Lechią Gdańsk. Ekipa z Trójmiasta ostatnio wygrała z Posnanią, ale w starciu z drużyną Andrzeja Kozaka nie jest faworytem. Gospodarze wciąż mają nadzieję na to, że to oni ostatecznie zajmą trzecią lokatę na koniec sezonu, dlatego będą chcieli zgarnąć w tym meczu komplet punktów.

Ciekawie zapowiada się również starcie dwóch ostatnich ekip w tabeli, czyli Pogoni Siedlce i Posnanii. Zawodnicy ze stolicy Wielkopolski ostatnio w końcu pokazali, że potrafią postawić się innym drużynom z Ekstraligi i choć przegrali z Lechią, to nie był to aż taki pogrom, jak we wcześniejszych spotkaniach. Czy to wystarczy na choćby punkt w meczu z Pogonią? Przekonamy się w najbliższy weekend.