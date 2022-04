Ekstraliga: Cenna wygrana Posnanii, ciasno na dole tabeli

Rugby

Drużyny, które do tej pory zajmowały dwa ostatnie miejsca w ekstralidze rugby - Awenta Pogoń Siedlce i Posnania Poznań - zwyciężyły w 13. kolejce spotkań. Do końca fazy zasadniczej powinna toczyć się walka o to, która ekipa będzie musiała w barażu walczyć o utrzymanie.

