Drugie zwycięstwo reprezentacji Polski w Walii

Po środowym zwycięstwie nad Cross Keys RFC w deszczu i błocie, piątkowe starcie toczyło się pod niemal czystym niebem i wiszącym ponad boiskiem księżycem. Nasza reprezentacja ponownie świetnie rozpoczęła zawody. Krótko po pierwszym gwizdku, kilkufazową akcję wykończył przy skrzydle Nathan Mason, a Dawid Banaszek dorzucił dwa punkty z podstawki. Gospodarze - uniwersytecka drużyna o długich tradycjach i dobrze wyszkolonym, zrównoważonym składzie, odpowiedziała, wykorzystując rzut karny. Chwilę później to biało-czerwoni znów przejęli inicjatywę. Tym razem, po odgwizdaniu przewinienia, szybko wznowił grę łącznik młyna Sean Cole, który pognał pomiędzy rywalami na pole punktowe. Banaszek tym razem nie podwyższył, ale jeszcze w pierwszej połowie popisał się drop goalem i wyprowadził nasz zespół na prowadzenie 15:3.

W pierwszej części gry, Polacy mieli trochę problemów w młynie dyktowanym, którym na szczęście udało się dość szybko zaradzić. Świetnie radzili sobie za to w obronie. Choć szybka, penetracyjna gra gospodarzy sprawiła, że kilka razy złamali linię korzyści, to druga linia defensywy zawsze wywiązywała się z powierzonych jej zadań. Dopiero tuż przed przerwą drogę na pole punktowe znalazł niezwykle zwinny łącznik ataku Ethan Morgan i pierwsza połowa zakończyła się prowadzeniem Polski 15:10.

- Graliśmy dziś w zupełnie nowym zestawieniu. Z Dawidem Banaszkiem na pozycji łącznika ataku grałem drugi raz w życiu, a z Robertem Wójtowiczem na środku, czy Dominikiem Moryckim na obronie po raz pierwszy. Myślę, że choćby pod tym względem to był udany test. Potrafiliśmy to poukładać w krótkim czasie i postawić się bardzo dobrze wyszkolonym i zgranym rywalom - powiedział środkowy reprezentacji Polski Daniel Gdula.

W drugiej odsłonie biało-czerwoni najpierw zmarnowali dwie dobre okazje do zdobycia punktów, a następnie popełnili sześć niewymuszonych błędów. Dwa z nich kopacz Cardiff Met zamienił na punkty z podstawki, wyprowadzając swój zespół na prowadzenie 16:15. To mocno podrażniło Polaków, którzy zakasali rękawy i wzięli się do pracy. Ostatnie 20 minut przebiegało pod znakiem ich zdecydowanej dominacji. Punkty przykładali Dawid Banaszek i Daniel Gdula, a pierwszy z wymienionych dorzucił również dwa podwyższenia i trzy "oczka" po karnym. Mecz zakończył się zwycięstwem Polski 32:16.