Po debiucie w ramach Rugby Europe Championship, w którym reprezentacja Polski uległa w Bukareszcie Rumunii 27:67, nasza drużyna rozgrywała pierwszy mecz przed własną publicznością, w którym naszym rywalem byli finaliści tegorocznego Pucharu Świata Portugalczycy. Zespół, który w swoim składzie miał aż dziesięciu graczy występujących na co dzień we Francji, w tym dwóch w Top 14, był zdecydowanym faworytem tego starcia. Na dodatek Chris Hitt nie mógł skorzystać z kilku ważnych graczy, w tym z Jędrzeja Nowickiego, Grzegorza Buczka czy Mateusza Bartoszka.

Trudne warunki w Gdyni

Spotkanie w Gdyni toczone było w trudnych warunkach, przy chłodzie i zacinającym deszczu. To powodowało, że zawodnicy mieli kłopoty z chwytem piłki. Jednak już w 2. minucie nasi rywale przedarli się pod nasze pole punktowe, a tam "zatańczył" z naszą defensywą Samuel Marques, który po zwodzie zaliczył pierwsze przyłożenie w tym spotkaniu, a potem sam dołożył dwa "oczka" z przyłożenia.

W 13. minucie Portugalczycy znów bardzo szybko rozgrywali akcje na naszej połowie, ale kilka mocnych szarż Polaków zatrzymywało ich atak. W pewnym momencie wydawało się, że jeden z naszych rywali wypuścił piłkę do przodu, ale sędziowie tego nie zauważyli i akcja trwała dalej. Ostatecznie po rozrzuceniu na prawe skrzydło Rodrigo Marta wpadł na nasze pole punktowe i zaliczył drugie przyłożenie dla Portugalii.

Siedem minut później uwidoczniła się przewaga Portugalczyków w młynie, którzy dwukrotnie bardzo mocno pchnęli nasz zespół, a po jednym z takich zagrań piłka dotarła do Vincenta Pinto, który tuż przy linii bocznej zaliczył trzecie przyłożenie dla naszych przeciwników, a Marques po raz drugi udanie podwyższył.

W 28. minucie po raz kolejny kapitalny zwodem naszą obronę rozerwał Marques i po szybkiej kontrze Jeronimo Portela przyłożył piłkę w środku między słupami. Wydawało się, że portugalski kopacz będzie miał bardzo łatwe zadanie, ale piłka spadła mu z podstawki i spudłował w dość kuriozalny sposób. Mimo to nasi rywale prowadzili 24:3, kontrolując przebieg tego spotkania.

Przed przerwą, po związaniu maula autowego, rywale "wjechali" na nasze pole punktowe i Mike Tadjer zaliczył piąte przyłożenie dla Portugalii. I to goście do przerwy prowadzili 29:3. Różnica umiejętności, przede wszystkim w szybkości gry, była wyraźna, ale w porównaniu do meczu z Rumunią nasi zawodnicy zaliczyli zdecydowanie więcej udanych szarż i starali się mocno walczyć w defensywie.