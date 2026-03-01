Dramat reprezentanta Polski. Uruchomiono zbiórkę, czas ucieka

Marcin Danieluk to postać doskonale znana w fanom polskiego rugby. Były reprezentant Polski przez lata z dumą nosił biało-czerwone barwy, odnosząc na boisku naprawdę imponujące sukcesy. W trakcie swojej sportowej drogi reprezentował barwy takich zespołów, jak m.in. AZS AWF Warszawa oraz Skra Warszawa, gdzie dał się poznać jako niezwykle ambitny zawodnik.

Po przejściu na sportową emeryturę Danieluk nie odszedł od sportu. Wręcz przeciwnie - mocno zaangażował się w pracę szkoleniową jako trener, dzieląc się swoim doświadczeniem i inspirując kolejne pokolenia rugbystów.

Marcin Danieluk walczy o powrót do zdrowia. Trwa zbiórka

Dziś jednak 49-letni były kadrowicz mierzy się z najtrudniejszym wyzwaniem w swoim życiu. Niedawno przeszedł rozległy udar niedokrwienny prawej półkuli mózgu, który diametralnie zmienił jego codzienność. W wyniku tego incydentu sportowiec zmaga się teraz z niedowładem lewej strony ciała oraz niedowidzeniem.

Jeszcze do niedawna aktywny, pełen sił i energii, dziś musi na nowo uczyć się podstawowych czynności i walczyć o powrót do samodzielności. O jego stanie zdrowia jako pierwszy poinformował klub AZS AWF Warszawa, podkreślając, jak trudny scenariusz napisał dla niego los.

Kluczowa w tej sytuacji jest intensywna i systematyczna rehabilitacja neurologiczna, która daje realną szansę na poprawę stanu zdrowia. Terapia jest jednak niezwykle kosztowna i wymaga długotrwałego wsparcia specjalistów. To ogromne obciążenie finansowe dla rodziny, dlatego potrzebna jest pomoc.

Z myślą o wsparciu byłego reprezentanta jego żona Joanna uruchomiła internetową zbiórkę. Jej celem jest zebranie 150 tys. złotych na leczenie i rehabilitację. "Marcin to osoba, która motywowała innych, wspierała, inspirowała. Człowiek, na którego zawsze można było liczyć. Niestety, los napisał dla niego bardzo trudny scenariusz" - czytamy w opisie akcji.

Do tej pory wsparcia udzieliło już ponad 440 darczyńców, dzięki którym zgromadzono przeszło 71 tys. złotych. Kwota ta stale rośnie, a każda wpłata przybliża Marcina do odzyskania sprawności i powrotu do normalnego życia.

