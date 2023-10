Dowiedział się o śmierci syna. Kilka godzin później wyszedł na boisko

We Francji trwa obecnie dziesiąta edycja Pucharu Świata, zawodów o randze mistrzostw świata w rugby union. W rywalizacji bierze udział 20 drużyn, a mecze z ich udziałem odbywają się w dziewięciu różnych miastach. Obecnie trwa jeszcze faza grupowa tego turnieju, a drużyny poszczególnych reprezentacji wciąż walczą o awans do kolejnego etapu imprezy.

W ciekawej sytuacji jest m.in. reprezentacja Fidżi. Panowie bowiem znajdują się na trzecim miejscu w tabeli grupy C z dorobkiem dziesięciopunktowym. Co ciekawe, do Australijczyków, którzy są obecnie wiceliderami w tej grupie, zawodnikom z Fidżi brakuje jedynie jednego punktu. Nadal mogą więc wywalczyć awans do fazy pucharowej. Dla jednego z reprezentantów tego kraju jednak ciężko będzie skupić się na kolejnym meczu, który odbędzie się 8 października. Wszystko ze względu na tragedię, jaka dotknęła jego rodzinę.