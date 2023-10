Deszczowy dramat. Mistrzowie skradli wygraną w ostatniej akcji

Anglia nie grała na tym turnieju pięknie, ale wygrywała - pięć meczów na pięć, nikt obok synów Albionu nie pozostał niepokonany. Faworytem jednak był obrońca tytułu mistrzowskiego - Republika Południowej Afryki i to ona dosłownie w ostatniej akcji meczu wygrali minimalnie - 16:15.

Przed przerwą punkty zdobywano tylko z rzutów karnych. Punktowanie zaczął angielski łącznik ataku, Owen Farrell już w 3. minucie, by wkrótce podwyższyć na 6:0. Eksperci dawali Anglii szansę jeśli jej obrona wytrzyma pierwszy kwadrans - wyspiarska obrona stanęła na wysokości zadania.

Manie Libbok trafił dopiero w 22. minucie i było 6:3, ale południowoafrykański łącznik ataku zszedł z boiska w dziesięć minut później - zastąpił go Handre Pollard - wielkie votum nieufności wobec Libboka. Wprowadzenie Pollarda było kluczową decyzją ten zawodnik został wybrany najlepszym graczem meczu - na przerwę zespoły schodziły przy stanie 12:6 dla Anglii. "Springboks" popełnili w pierwszej połowie więcej błędów niż podczas wszystkich poprzednich meczów - źle rzucali auty, za szybko wybiegali z młyna dyktowanego, kopali sobie za plecy - szkolne pomyłki w półfinale Pucharu Świata. Na pewno wpływ na to miał rzęsiście padający deszcz.

RPA posunęło się do desperacji, w 50. minucie zszedł z boiska kapitan, Siya Kolisi. Wynik w drugiej połowie otworzył "dropgolem" niezawodny Farrell i było już 15:6. Afrykanie uzyskali przewagę w młynie, obrona angielska zaczęła pękać, ale nie przynosiło to efektów punktowych. Dopiero w 68. minucie pierwsze przyłożenie w tym meczu zdobył RG Snyman i było już tylko 15:13. Wreszcie w 78. minucie karnego wykorzystał Pollard i "Sprinboks" po raz pierwszy uzyskali prowadzenie 16:15, którego nie oddali do końca.