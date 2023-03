Co za thriller! Polacy minimalnie gorsi od Niemców

Polacy słabo zaczęli ten mecz, już w 3. minucie sprokurowali rzut karnym, a goście objęli prowadzenie po celnym kopie Edoardo Stelli . Do końca pierwszej połowy niemiecki obrońca dwukrotnie kopał niecelnie na słupy, a w drugiej połowie jeszcze raz - to nie był jego dzień.

Po kwadransie po wzorowym rozegraniu autu, na pole punktowe bez wahania wszedł Vaha Halaifonua, Polak z Tonga. Podwyższył będący w dobrej formie Wojciech Piotrowicz i było 7:3 dla Polski. Do przerwy przegrywaliśmy jednak 7:10 po tym jak Raynor Parkinson sprytnym kopem minął polską obronę, a Leo Wolf położył punkty. Nie traciliśmy ducha, bo we wspomnianym zwycięskim meczu sprzed 15 miesięcy również po 40 minutach to "Czarne Orły" były górą, by ostatecznie ulec Biało-Czerwonym.