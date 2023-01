To będzie najdłuższe zgrupowanie w historii polskiej reprezentacji. Kadrowicze będą przebywać razem na obozie od 29 stycznia do 19 lutego. Trzy tygodnie i tylko kilka dni przerwy na wykonywanie obowiązków zawodowych. Dla amatorów, którzy mają swoje zobowiązania, pracę i obowiązki rodzinne to duże poświęcenie i wyzwanie. Podkreślał to również Christian Hitt, trener reprezentacji, który od listopada prowadził z zawodnikami rozmowy i miał duży ból głowy przy układaniu optymalnej kadry na trzy lutowe spotkania.

Rugby: Powołania na mecz Polska - Rumunia

Pierwszym wyzwaniem reprezentacji będzie starcie z 20. drużyną rankingu World Rugby - Rumunią, która wywalczyła również awans do tegorocznego Pucharu Świata we Francji. Zespół "spod znaku dębu" był z resztą uczestnikiem wszystkich czempionatów (od 1987 roku) poza 2019, gdy został zdyskwalifikowany za wystawianie w składzie zawodników nieuprawnionych do reprezentowania kraju. Większość rugbistów rumuńskich występuje na boiskach Francji, zarówno w najwyższej i uważanej za najsilniejszą ligę świata - Top14, jak i na niższych poziomach, gdzie również mają kontrakty zawodowe. Będzie to więc z pewnością trudny test, ale "Biało-Czerwoni" chcą sprawdzać się i rozwijać poprzez grę z najlepszymi rywalami.

- To dla każdego z nas zupełnie nowe środowisko. Dla zawodników i sztabu szkoleniowego. Staramy się zrobić wszystko, żeby w Championship zagrać jak najlepiej, ale cel jest długofalowy. Przed nami dwa lata rywalizacji, a gdy przyjdzie do wskazania spadkowicza, chcemy pozostać w gronie najlepszych drużyn. Nie jest to łatwe ze względu na dostępność zawodników, obowiązki zawodowe i format turnieju, ale trzeba podkreślić, że każdy z powołanych robi wszystko, co w jego mocy, by godnie reprezentować swój kraj i dać drużynie narodowej jak najwięcej od siebie - podkreślił Chris Hitt.

Na zgrupowanie przed meczem z Rumunią powraca do kadry kilku zawodników, którzy wcześniej nie mogli dołączyć do reprezentacji ze względu na zobowiązania klubowe we Francji. Mecze Rugby Europe Championship odbywają się w oficjalnym okienku międzynarodowym, co sprawia, że to zespołu mogą dołączyć choćby Mateusz Bartoszek, Jędrzej Nowicki, czy Quentin Cieśliński. Wśród 31 powołanych graczy wielu to etatowi kadrowicze, ale pojawiły się też nowe twarze.

- Wielkim plusem naszego meczu z Walią U20 była możliwość ogrania się z rówieśnikami z najwyższego poziomu dla naszych młodych zawodników - mówił szkoleniowiec Polaków, mając na myśli choćby Artura Klisa, który na co dzień występuje w drużynie U20 Racingu Metro Paris - jednej z najlepszych drużyn francuskiej Top14. Wśród perspektywicznych graczy, na powołanie zapracowali w Walii również Peter Hudson, Jake Wiśniewski, Kacper Palamarczuk, czy rugbiści, którzy jeszcze niedawno grali w reprezentacji Polski U20 na mistrzostwach Europy: Dominik Mohyła, Sylwester Gąska i Kacper Skup.

Polska zmierzy się z Rumunią w Bukareszcie w sobotę 4 lutego na stadionie Arcul de Triumph w Bukareszcie o godzinie 13:00 polskiego czasu. Mecz będzie można oglądać na stronach Rugby Europe.

Powołania do reprezentacji Polski



Formacja młyna:

1. Jake Wisniewski - Cross Keys RFC

2. Quentin Cieslinski - Lavaur

3. Sylwester Gąska - Ogniwo Sopot

4. Thomas Fidler - Ogniwo Sopot

5. Zenon Szwagrzak - Selkirk RFC

6. Grzegorz Buczek - Lechia Gdańsk

7. Jakub Burek - Ogniwo Sopot

8. Dominik Mohyła - RC Arka Gdynia

9. Michał Krużycki - Lechia Gdańsk

10. Jakub Małecki - Ebbw Vale RFC

11. Mateusz Bartoszek - RC Bassin D’Arcachon

12. Max Loboda - Preston Grasshoppers

13. Siokivaha Taufui Halaifonua - Skra Warszawa

14. Piotr Zeszutek - Ogniwo Sopot

15. Kacper Palamarczuk - Westport RFC

16. Arthur Klis - Racing Metro 92 Academy U21

17. Jan Cal - Skra Warszawa



Formacja ataku:

18. Dawid Plichta - Orkan Sochaczew

19. Sam Stelmaszek - Sedgley Tigers RUFC

20. Wojciech Piotrowicz - Ogniwo Sopot

21. Jędrzej Nowicki - CA Pontarlier Rugby

22. Dawid Banaszek - Arka Gdynia

23. Daniel Gdula - Skra Warszawa

24. Peter Hudson - Bishop Burton University

25. Bartłomiej Szczukocki - KS Budowlani Łódź

26. Ross Cooke - Tynedale RFC

27. Robert Wójtowicz - Lechia Gdańsk

28. Łukasz Korneć - Pogoń Siedlce

29. Kacper Skup - Pogoń Siedlce

30. Mateusz Plichta - Ogniwo Sopot

31. Dominik Morycki - Enniscorthy Rugby Club