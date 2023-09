Chłopy jak dęby, a jednak polały się łzy. Trudno było wstrzymać wzruszenie

3:0 prowadziła po pierwszej akcji Namibia z Włochami z nadzieją na to, że zdoła wygrać pierwszy, historyczny mecz Pucharu Świata w rugby. Nic z tego, włoska drużyna rozbiła ostatecznie przeciwników z Afryki 52:8. Namibia gra w tych prestiżowych rozgrywkach już ćwierć wieku i wciąż tylko przegrywa, ale będzie miała jeszcze podczas tej edycji szansę na to, by to zmienić.